Elezioni, "Andiamo!": al via le attività rivolte ai cittadini presso il point in via Roma 117

Il movimento civico di centro destra Andiamo! a supporto della candidatura a Sindaco di Gianni Rolando, ha in programma, presso il point situato in via Roma 117, una serie di iniziative rivolte ai cittadini. Il primo appuntamento in calendario è un corso sull’utilizzo dei social media, che sarà tenuto dalla Dottoressa Ilaria Salerno, Social Media Manager, mercoledì 27 dalle ore 18:00 alle ore 19:00.

Un’ora di formazione rivolta a tutti i cittadini che vogliono utilizzare in modo consapevole i social media sia a livello personale, sia professionale.Da domani mattina, inoltre, saranno a disposizione al point quotidiani e pasticcini, per i cittadini, per un momento di relax e di confronto sulle principali notizie del giorno.