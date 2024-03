Bordighera: il Consigliere di opposizione Giuseppe Trucchi "Il Saint Charles deve funzionare al meglio"

“Da circa 2 mesi è stata avviata la gestione privata dell'Ospedale Saint Charles di Bordighera dopo un percorso lungo quasi 6 anni e costellato da difficoltà e incomprensioni molte delle quali non ancora chiarite. Ritengo che ora sia interesse del nostro distretto sanitario che l'Ospedale funzioni al meglio e che risponda alla sua vocazione originaria di servizio pubblico a tutte le categorie di cittadini benchè gestito da una azienda privata”.

Sono le parole del Consigliere comunale di opposizione, Giuseppe Trucchi, che prosegue: “Considerando che il Comune di Bordighera è proprietario dell'Ospedale e con delibere del consiglio comunale ha dato in concessione di gestione lo stesso Ospedale ad Asl 1 e successivamente in sub-concessione d'uso al gestore privato e considerato che sono tuttora aperti alcuni importanti interrogativi sulle modalità di funzionamento dei reparti ospedalieri a partire dal Pronto Soccorso per arrivare al personale e alle scale gerarchico organizzative e alla pianificazione di collegamento con le altre struttura Asl ho proposto con interpellanza al Sindaco che sarà discussa nel prossimo Consiglio Comunale, di istituire una commissione consigliare di bordighera che per il periodo di un anno si interfacci con Asl 1 e privato per verificare andamento delle procedure e progressi assistenziali alla luce del contratto esistente”.

“La proposta – termina Trucchi - vuole essere collaborativa e costruttiva nella convinzione che sia interesse pubblico un buon successo dell'Ospedale dopo anni veramente critici. Sarebbe spiacevole che non venisse colta questa opportunità alla quale offro anche la mia personale disponibilita a partecipare”.