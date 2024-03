Anima Sanremo fa il punto sulla situazione idrica: "Bene la nuova tariffa d'ambito"

Il gruppo di lavoro di Anima Sanremo commenta positivamente l'impostazione della nuova tariffa d'ambito. Gli sforzi della collettivita' saranno orientati, tramite la nuova tariffazione, agli investimenti e al miglioramento del servizio, in particolare l'ammodernamento degli impianti.

"La tariffa, rispetto al passato, ha riequilibrato la situazione tra i diversi comuni e questo grazie ad un intervento deciso del Commissario ad Ottobre 2023. Altro punto importante è quello relativo all'aggregazione dei rami d'azienda di Amaie, Amat e altre società che ha consentito di superare il vecchio frazionamento relativamente al vettoriamento dell'acqua, comportando quindi un vantaggio gestionale sul territorio".

"Anima si impegna a vigilare in primis la parte relativa agli investimenti futuri integrata nella tariffa puntuale e sta lavorando anche ad un progetto di riqualificazione della rete fognaria. Il nostro Gruppo di lavoro sta implementando un piano tecnico, economico e finanziario per intervenire in modo sostanziale sugli impianti. Lo schema esistente (adeguatamente censito in modo puntuale dal personale di Rivieracqua) va comunque preservato, adeguato e migliorato ma soprattutto deve essere costantemente manutenuto".