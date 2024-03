Sanremo, lunedì la presentazione de “La triplice corona della beata Vergine Madre di Dio”

Lunedì prossimo alle ore 10.00 in via Meridiana n° 7 A a Sanremo la Fondazione "Myriam per i poveri” insieme all'Associazione "Il Primo fiore" presenteranno “La triplice corona della beata Vergine Madre di Dio” libera traduzione in italiano de La Triple Couronne de la Bien-Heureuse Vierge Mère de Dieu scritta da François Poiré nel 1630, ripubblicata da Prosper-Louis-Pascal Guéranger nel 1843 con riferimento alla edizione del 1643 e alle correzioni di Marie-Jacqueline Bouette de Blémur.

Interverranno i traduttori prof. Vittorio Laura Lanteri e la dott.ssa Fiorella Zanetti Mbatchy. Per la diocesi di Ventimiglia-Sanremo il Vescovo Antonino Suetta, per Regione Liguria, la consigliera Mabel Riolfo, per il comune di Sanremo, la vicesindaco Costanza Pireri e Davide Pesce, giornalista

Per info: fondazione@fondazionemyriamperipoveri.it; seguirà buffet conclusivo

Sarà possibile seguire l'evento collegandosi al link: www.youtube.com/live/xFfGdwLbBF8?si=LDZVjMc7dkRDgf1B