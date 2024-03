Camporosso celebra la Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie promossa da Libera. La cerimonia si terrà domani, il 21 marzo, nell'arena di Bigauda alla presenza di autorità civili e militari.

Saranno più di 150 i bambini e i ragazzi che parteciperanno alla mattinata organizzata dal Gruppo di Progetto “Legalmente” del comune di Camporosso in collaborazione con Libera e Polizia di Stato. "Saranno presenti gli alunni e le alunne dell’Istituto Comprensivo Val Nervia, della scuola Andrea Doria di Vallecrosia, del Consiglio dei Ragazzi delle Biancheri di Ventimiglia, che, accompagnati dagli insegnanti, ricorderanno le oltre 1000 vittime innocenti delle mafie" - fa sapere il vicesindaco di Camporosso Fulvia Raimondo - "I ragazzi, che arriveranno intorno alle 9.30, avranno dei cartelli con su scritti i nomi delle vittime e ricorderanno quelle che li hanno particolarmente colpiti per la loro giovane età".

Per l'occasione due unità cinofile della Polizia di Stato mostreranno le modalità di intervento dei cani poliziotto. "Il Questore di Imperia, che ha sempre sostenuto con passione il Progetto Legalità, ha previsto per l’occasione l’arrivo a Camporosso di due unità cinofile della Polizia di Stato che, in una serie di brevi esibizioni, presenteranno ai partecipanti le modalità di intervento dei cani poliziotto, appositamente addestrati per svolgere numerosi e importanti compiti nei servizi di pubblica sicurezza" - svela il vicesindaco Raimondo.