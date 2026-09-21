Turismo, Lombardi: "Non solo più presenze, ma più valore". La Liguria punta su destagionalizzazione e IA

La Liguria continua a crescere sul fronte turistico, ma per i prossimi anni l'obiettivo deve essere quello di trasformare l'aumento delle presenze in un valore sempre maggiore per i territori. È il messaggio lanciato dall'assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Transizione digitale Luca Lombardi, intervenuto a Rapallo alla decima edizione del Think Tank "Liguria 2030", piattaforma permanente di confronto promossa da TEHA Group insieme a Regione Liguria. "I dati ci dicono che il turismo ligure continua a crescere, ma ci indicano soprattutto quale deve essere il passo successivo: non limitarci a contare visitatori e presenze, ma aumentare il valore che il turismo genera sul territorio", ha spiegato Lombardi.

I numeri confermano il trend positivo. Il 2025 si è chiuso con 20,8 milioni di presenze, con un incremento del 3,75% rispetto all'anno precedente. Nei primi sette mesi del 2026, invece, la Liguria ha già superato quota 12 milioni di presenze, con oltre 440 mila pernottamenti in più rispetto allo stesso periodo del 2025. Una crescita che, secondo l'assessore, deve però essere accompagnata da una strategia capace di distribuire maggiormente le opportunità nel corso dell'anno e sul territorio regionale. "La sfida al 2030 è trasformare questa crescita in sviluppo sempre più stabile e diffuso", ha sottolineato Lombardi.

Tra le direttrici individuate dalla Regione ci sono quindi destagionalizzazione, integrazione tra costa ed entroterra e innovazione tecnologica. Un percorso nel quale rientrano progetti come "La Liguria degli Anelli", le DMO, il Destination Management System e Reg4IA. L'obiettivo è ampliare le motivazioni che possono spingere i visitatori a scegliere la Liguria anche al di fuori dei tradizionali mesi estivi, valorizzando un'offerta che comprende natura, borghi, sport, cultura ed enogastronomia. "Il mare continuerà a essere uno dei nostri principali punti di forza, ma la Liguria ha borghi, outdoor, cicloturismo, enogastronomia, cultura ed eventi capaci di creare motivazioni di viaggio durante dodici mesi", ha aggiunto l'assessore.

La destagionalizzazione passa anche da un rapporto più stretto tra costa ed entroterra, con l'intento di distribuire i flussi e le opportunità turistiche in maniera più equilibrata. In questo quadro, secondo Lombardi, un ruolo importante sarà affidato anche alla capacità di utilizzare dati e nuove tecnologie per conoscere meglio i comportamenti dei visitatori e anticipare le dinamiche dei flussi. "Destagionalizzare significa creare nuove ragioni per scegliere la Liguria anche fuori dall'estate e costruire un rapporto sempre più stretto tra costa ed entroterra", ha evidenziato l'assessore regionale.

Particolare attenzione è stata infine dedicata all'intelligenza artificiale applicata al turismo. Attraverso Reg4IA, la Liguria è capofila nazionale di una sperimentazione che comprende anche l'utilizzo dell'IA nella gestione dei flussi turistici. "Conoscere meglio la domanda, prevedere le concentrazioni e proporre esperienze alternative significa utilizzare la tecnologia per governare la crescita", ha concluso Lombardi. La prospettiva indicata al Think Tank "Liguria 2030" è quindi quella di una regione non soltanto capace di attrarre più visitatori, ma di distribuire maggiormente i flussi, aumentare il valore generato dal turismo e consolidare un'offerta fruibile durante tutto l'anno.