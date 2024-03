Lavoro agente immobiliare: cosa sapere

Il lavoro di agente immobiliare è dinamico e entusiasmante ma per diventare un vero professionista ciò che è doveroso fare è affrontare un percorso che consenta di acquisire tutte le competenze necessarie. Un agente immobiliare riveste un ruolo di fondamentale importanza nella trattativa di compravendita, per questo motivo è fondamentale che sia competente e a conoscenza di tutta la normativa che riguarda il settore immobiliare che è in continua evoluzione. Come si diventa un agente immobiliare? Intanto è opportuno specificare che per diventare un professionista del settore occorre essere in possesso di specifici requisiti. Intanto un diploma di scuola superiore. Alcune agenzie immobiliari considerano la laurea un plus, ma in generale un diploma è sufficiente, come titolo di studio, per poter diventare un agente immobiliare. Non basta però, perché è obbligatorio anche frequentare un corso di formazione professionale e superare il relativo esame scritto e orale presso la Camera di Commercio. In questo modo si entrerà in possesso del patentino da agente immobiliare, fondamentale per esercitare la professione. Colui che ha ottenuto il patentino dovrà poi effettuare l’iscrizione al registro delle imprese o al repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA), presso la Camera di Commercio. Infine, è necessario il possesso dell’assicurazione professionale per agenti immobiliari contro i rischi professionali.

Quali sono le mansioni di un agente immobiliare

Abbiamo detto che in una qualsiasi trattativa di compravendita l’agente immobiliare riveste un ruolo di primo piano. Ma quali nello specifico sono le attività da lui svolte? La prima è inerente alla valutazione degli immobili. Un bravo agente immobiliare dovrà necessariamente avere la capacità di stimare il valore di un immobile tenendo presenti tutti i fattori che possono influire (ad esempio l’ubicazione, la situazione del mercato, i prezzi di vendita nella zona). Ancora, dovrà essere capace di promuovere gli immobili creando e gestendo le inserzioni pubblicitarie, l'organizzazione di visite alla proprietà e la presentazione della stessa a potenziali compratori o affittuari. Ancora, un bravo agente immobiliare dovrà mediare tra venditore e compratore (o locatore e locatario) per fare in modo che la trattativa si svolga più velocemente e senza intoppi. Amministrazione documentale, consulenza e analisi del Mercato rientrano tra le altre mansioni di un professionista del settore immobiliare. Infine è importante sottolineare come un agente immobiliare debba essere in grado di costruire e mantenere unache potranno risultare utili durante la trattativa di compravendita. Ci riferiamo ad esempio a contatti con colleghi, avvocati e istituti di credito, con ispettori di proprietà e potenziali venditori o acquirenti.