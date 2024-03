Spacest.com, un servizio completo per inquilini, proprietari e property manager che semplifica la locazione immobiliare

Nel panorama degli affitti immobiliari, riuscire ad individuare l’immobile perfetto può trasformarsi in un’autentica sfida. Tuttavia, chi sceglie di affidarsi a Spacest.com, piattaforma digitale innovativa, specializzata nella locazione immobiliare a medio termine, scopre una realtà completamente differente.

L’azienda italiana, già presente in cinque nazioni europee, infatti, semplifica ogni aspetto della ricerca e gestione degli affitti, rendendo il processo non solo più rapido ed efficiente, ma anche sicuro ed economicamente vantaggioso. Inquilini e proprietari d’immobili, così, hanno finalmente a disposizione gli strumenti giusti per soddisfare le loro esigenze.

Gli obiettivi e i valori aziendali

La mission di Spacest.com è quella di digitalizzare, in maniera completa ed efficace, il. La piattaforma s’impegna per eliminare eventuali incombenze burocratiche e difficoltà, offrendo un sistema di gestione completamente online che si basa su strumenti tecnologici avanzati.

Per la società italiana le esigenze dei clienti sono sempre al primo posto. Spacest.com s’impegna quotidianamente per rispondere ad ogni necessità dei propri utenti con un processo di assistenza e supporto in ogni fase della locazione.

Innovando per semplificare, inoltre, desidera essere costantemente all'avanguardia, dando forma a soluzioni tecnologiche nuove e a processi che migliorano l'esperienza di locazione.

Spacest.com, del resto, ambisce a diventare il principale punto di riferimento globale per chi cerca o offre alloggi a medio termine. Stabilendo nuovi standard di trasparenza, sicurezza e convenienza nel mercato, dà forma ad un ecosistema digitale nuovo.

I vantaggi di Spacest.com per inquilini e proprietari d’immobili

Il processo è del tutto semplice ed intuitivo: bastano pochi istanti online per gestire e concludere accordi di locazione a medio-lungo termine con facilità e trasparenza.

Gli inquilini, per cominciare, possono cercare l’immobile, la casa o la camera ideale, approfittando di tantissime alternative. Spaziano, infatti, dalle opzioni in affitto Milano alle soluzioni nelle principali città europee. I vantaggi che derivano da questo approccio sono numerosi:

· Processo di locazione completamente digitalizzato

Immobili verificati in fase di pubblicazione dal team per assicurare la completa coerenza tra annuncio e realtà.

Flessibilità nella durata del contratto e termini di disdetta agevolati per andare incontro alle nuove esigenze abitative che richiedono sempre più mobilità.

Costi di locazione trasparenti, competitivi proporzionati al periodo di locazione.

Supporto umano completo nelle pratiche burocratiche e contrattuali.

I proprietari d’immobili, invece, non devono fare altro che pubblicare i loro annunci online e attendere le richieste di prenotazione da parte di inquilini accuratamente selezionati. Trovato quello ideale, basta concludere l'accordo. I benefici offerti?

Semplificazione del processo di locazione grazie alla digitalizzazione che evita lunghi processi di visite fisiche continue all’immobile.

Preselezione qualitativa e analisi finanziaria degli inquilini per garantire la corrispondenza con il profilo desiderato.

Garanzia del canone di locazione in caso di insolvenza dell’inquilino e copertura danni completa all’immobile.

Rendimento maggiore di oltre un 30% rispetto alle locazioni tradizionali e riduzione dei costi di gestione.

Assistenza completa e professionale per ogni aspetto della locazione.

La mission dell’azienda è proprio quella di digitalizzare completamente il flusso delle locazioni a medio termine, migliorando il modo in cui inquilini e proprietari interagiscono. La piattaforma s’impegna quotidianamente per eliminare difficoltà e ostacoli, portando innovazione e praticità nel mercato immobiliare residenziale.