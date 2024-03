Sanremo: nuove opere nella galleria d'arte La Mongolfiera

Davide Andracco è un architetto imperiese laureato presso l'Università degli Studi di Genova che durante l'esercizio della sua professione si è avvicinato al mondo dell'illustrazione.

Inizialmente realizza la serie de “Le città del Mare”, rappresentazioni utopiche di città che si affacciano sul mare sovrapposte ad animali marini. Successivamente crea la serie de “le Città dell'Arte”, dove le illustrazioni diventano un gioco di incastri di facciate, di edifici, di cupole, di architetture moderne, di monumenti e curiosità.

Amalia Di Tecco è un'artista emergente abruzzese, si forma nella bottega paterna e dopo aver conseguito il diploma presso il Liceo Artistico decide di continuare il suo percorso creativo nel mondo del teatro, senza abbandonare del tutto la passione per la pittura. Durante la pandemia, sperimenta e crea la serie de “Le Bomboline”, sculture in cartapesta dipinte in acrilico di ispirazione pop. Le opere, realizzate in grandi e piccole dimensioni, in pezzi unici o multipli, suscitano simpatia e leggerezza, per le loro imperfezioni e per le posizioni in movimento, talvolta alle prese con piccoli oggetti che le rendono ancora più spericolate.

Gli orari della galleria situata a Sanremo in via Roma 50 sono i seguenti: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15.30 alle 19.00; il martedì e il giovedì dalle 10.00 alle 12.00 e il sabato dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 19.00.

Le opere uniche e le grafiche degli artisti rappresentati dalla galleria sono inoltre visibili e in vendita sullo shop online della galleria al seguente link https://shop.gallerialamongolfiera.it/

Per informazioni scrivere a info@gallerialamongolfiera.it o telefonare allo 0184 508554