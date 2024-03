Imprese ligure, Regione concede proroga al bando su efficientamento energetico

Regione Liguria concede un’ulteriore proroga al bando dedicato all'efficientamento energetico delle imprese liguri. Una modifica apportata dalla giunta regionale, su proposta dell'assessore allo Sviluppo economico con delega all'Energia Alessio Piana, che consentirà alle attività economiche di richiedere le agevolazioni previste dal bando da 10 milioni di euro, a valere sull'azione 2.1.2 del PR FESR 2021-2027, fino al prossimo 2 aprile.

In particolare, le micro, piccole e medie imprese che intendono migliorare almeno del 30% le attuali prestazioni energetiche potranno accedere a un mix di interventi agevolativi come il contributo a fondo perduto, il finanziamento a tasso agevolato (al tasso dell'1,5%) e l'abbattimento dei costi di garanzia, a copertura massima dell'88% degli investimenti effettuati. Per le grandi imprese l'agevolazione è limitata al prestito a tasso particolarmente vantaggioso a copertura massima dell'80% dell'investimento.

Gli interventi, per essere ammessi ad agevolazione, non devono essere inferiori ai 20 mila euro in caso di microimpresa, 100 mila euro in caso di piccola, media o grande impresa. L'intervento massimo consentito è di un milione di euro. I progetti d'investimento devono essere, in ogni caso, completati e rendicontati entro il 10 novembre 2024.

"Posticipiamo ulteriormente la misura per consentire a quelle imprese che stanno compilando la domanda di accedere a questa importante opportunità. Ad oggi una trentina di attività hanno già presentato domanda, per una richiesta superiore agli 8,5 milioni di euro - osserva l'assessore allo Sviluppo economico con delega all'Energia Alessio Piana - Numeri che riteniamo possano aumentare, alla luce della cinquantina di domande ulteriori in lavorazione, e pertanto abbiamo concesso altre due settimane di tempo".

Le imprese interessate possono far domanda esclusivamente on line, accedendo al sistema "Bandi on line" di Filse, fino al 2 aprile 2024.