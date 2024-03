Bordighera: convocata per il 24 marzo la Commissione consiliare per l’Urbanistica, i Lavori Pubblici e l’Ambiente

È stata convocata per giovedì 21 marzo 2024 alle 8.30 la Commissione consiliare per l’Urbanistica, i Lavori Pubblici e l’Ambiente del Comune di Bordighera.

Due gli argomenti all’ordine del giorno:

1. Settore tecnico – Servizio urbanistica e G.O. – Legge regionale n. 1/2008 e s.m.i. – Svincolo strutture alberghiere – Immobile sede dell’ex “Hotel della punta”;

2. Patrimonio/Contenzioso – Approvazione transazione con la società Amarea S.R.L. avente ad oggetto il contratto di locazione del locale bar-ristorante ubicato nell’immobile comunale denominato “Rotonda di sant’Ampelio”.

Per quanto riguarda il primo punto, sarà il Consiglio Comunale a doversi esprimere sullo svincolo della struttura in base alla legge regionale.

In merito al secondo argomento, gli Uffici Comunali hanno lavorato per valutare una soluzione conciliativa con la controparte che consenta in tempi certi la realizzazione della griglia di scolo da un lato e la rimozione del precario dall’altro. Il tutto secondo quanto proposto anche dal consulente tecnico nominato dal Tribunale di Imperia che aveva, tra l’altro, anche l’obiettivo di elaborare un percorso transattivo.