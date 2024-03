Esistono dei casi nei quali magari è indispensabile recuperare l’esistenza di certi denti che risultano assenti, e per fare economia è possibile domandare ad un dentista specializzato nell’installazione di impianti dentali low cost. È possibile che questi denti manchino a causa di una disfunzione, oppure perché sono stati sottoposti ad un’estrazione o ad un trauma.

Tanto è vero che il sorriso può subire una ripercussione abbastanza considerevole da questa situazione, ovvero l’assenza di questi denti. Il discorso si riferisce al fatto di poter mangiare più comodamente, oltre che sorridere senza alcun disagio, di conseguenza perfino chi ha paura delle operazioni chirurgiche, dovrebbe riflettere riguardo l’idea di riavere la possibilità, alla fine, di possedere nuovamente quei denti assenti tramite un’operazione di implantologia dentale.

Il dentista svolge questa operazione incidendo prima la gengiva, per poter individuare l’osso mascellare. Infatti è indispensabile collocare delle radici in titanio, oppure una sola nel caso in cui si vuole effettuare l’installazione di un dente, poiché, appunto, tutte le situazioni sono differenti tra di esse, e ciò risulta importantissimo da ricordare e da sapere.

Per la ragione che può esserci la necessità di un ponte, il quale riesca a ristabilire lo spazio tra i vari denti assenti, di un unico dente qualora dovesse mancare, oppure di ricostruire del tutto l’arcata dentale. In ogni modo questo risulta un percorso da intraprendere che bisogna considerare, e specialmente occorre discuterne con un dentista specializzato, che non possiede soltanto l’attrezzatura e le competenze per avere la possibilità di intervenire, bensì lo può fare anche basandosi su metodi all’avanguardia come per esempio l’implantologia a carico immediato.

In che modo si esegue un’operazione

Per comprendere meglio in cosa consiste un’operazione di implantologia è possibile, indipendentemente dai casi e dalla circostanza, esaminare le basi, cioè quelle che possono essere capite pressocché da ogni persona.

Innanzitutto l’operazione è svolta in anestesia locale, nello studio dello specialista. È necessario svolgere degli accertamenti introduttivi, per poter sapere se l’aspirante è adatto a sottoporsi a quest’operazione. Per ipotesi uno dei fattori che può servire particolarmente potrebbe rivelarsi quello di possedere una mascella spaziosa. Poiché con gli anni quest’osso è probabile che si ristringa, e ciò è dovuto perfino ad alcune disfunzioni, come ad esempio la parodontite.

Per poter introdurre tale radice in titanio è indispensabile possedere una mascella piuttosto spaziosa. In realtà questa radice in titanio è un componente che praticamente si adopera per attaccare le protesi alle gengive, cioè i denti nuovi, in modo del tutto sicuro, per far sì che non provochino dolore restando fermi.

Tale passaggio prende il nome di processo di osteointegrazione, tuttavia nel caso in cui non si ha una mandibola piuttosto spaziosa occorre porvi rimedio. In primis è indispensabile fare una tac oppure una lastra per analizzare il genere di cavità orale sulla quale si dovrebbe svolgere l’operazione, ed in seguito il professionista decreterà se è o non è necessario impiantare nuovamente l’osso.

Per il motivo che, in realtà, la complicazione dell’osso è possibile risolverla tramite delle tecniche moderne, le quali sono state riconosciute durante tutti questi anni, queste rendono possibile l’inserimento di un impianto fisso, anziché una protesi rimovibile che, in effetti, per sfortuna provoca parecchie condizioni sfavorevoli.