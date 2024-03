Sterilizzazioni animali randagi: il comune di Ventimiglia censisce le colonie feline

“In seguito all'affidamento delle sterilizzazioni di animali randagi da parte dei Servizi Veterinari di ASL, il comune di Ventimiglia si è subito attivato per poter accedere al servizio", lo dichiara il consigliere comunale delegato Matteo Ambesi.

"Purtroppo l'ultimo aggiornamento delle colonie presenti sul territorio intemelio risale al 2019, prosegue, in questi anni sicuramente le colonie feline sono aumentate di numero e di popolazione ma non si è più provveduto a censirle adeguatamente: grazie alla collaborazione attiva delle associazioni di volontariato, dei referenti sul territorio e dell'ufficio 'Diritti Animali', abbiamo predisposto il nuovo censimento, propedeutico per accedere al piano di sterilizzazione”

“In base alla norma regionale per la lotta al randagismo, evidenzia Ambesi, le sterilizzazioni sono di competenza dei Servizi Veterinari che apportano un importante finanziamento, anche se purtroppo insufficiente per coprire le esigenze del territorio; per questo motivo, di concerto con l'Assessore competente Marco Agosta, una volta esaurito il servizio di ASL, forniremo un ulteriore contributo per andare incontro alle esigenze dei referenti delle colonie feline e per cercare di arginare il fenomeno del randagismo, soprattutto dei gatti. L'impegno di questa Amministrazione è massimo anche nel settore del benessere animale e della corretta convivenza con l'uomo, nel rispetto del programma e delle linee di mandato”, conclude il consigliere comunale Matteo Ambesi.