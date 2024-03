Sanremo: associazioni chiedono di rivedere il progetto per il restyling dei giardini Regina Elena

“Lo studio approfondito del progetto ed il rilevamento delle criticità del progetto di restyling dei giardini Regina Elena è frutto del lavoro del PAT sezione locale de L'Altritalia Ambiente che ha dato luogo all'istanza di revisione presentata a tutti gli organi competenti e sottoscritta con l'adesione delle Associazioni Italia Nostra Ponente ligure, ANPI, Famija Sanremasca e Assonanze”.

Così intervengono le associazioni in relazione a quanto affermato ieri dal Partito Democratico che stanno chiedendo al Comune di rivedere il progetto di riqualificazione dei giardini in cima al centro storico sanremese.

“Il candidato sindaco per il centro sinistra, venutone a conoscenza da comunicazioni di stampa, ha chiesto di incontrare tutte le associazioni suddette, richiesta che è stata accettata dalle stesse con soddisfazione - prosegue la nota delle associazioni - nel corso dell'incontro i rappresentanti delle associazioni presenti si sono premurati di esporre le profonde preoccupazioni condivise circa il danno ambientale e storico che tale progetto potrebbe arrecare alla nostra città se non venisse opportunamente modificato. In questo contesto, si specifica che nel lungo lavoro di studio e approfondimento della pratica in questione PAT non si è mai avvalso della consulenza di Francesca Antonelli, presente all'incontro solo in qualità di rappresentante del circolo PD insieme ad Anna Russo accompagnando il candidato Fellegara: insieme sono stati portati a conoscenza dell'iter e degli elementi critici del progetto, affrontando in particolare molti particolari di dettaglio, soprattutto in relazione al malaugurato taglio degli alberi e con riferimenti ad analoghe situazioni verificatesi in città. Pur avendo trovato autoreferenziale il comunicato, siamo tuttavia lieti di aver registrato condivisione sulle preoccupazioni sollevate dalla nostra iniziativa e ci auguriamo che queste possano trovare presto adeguata soluzione”.