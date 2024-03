Bordighera, il 10 marzo torna la Fiera delle Anime: ecco il programma

Domenica 10 marzo a Bordighera si rinnova la tradizione della Fiera delle Anime: dalle 9.00 alle 18.00 la Spianata del Capo, alle porte del paese alto, sarà il centro di una grande festa con tante bancarelle, street food e animazione a misura di famiglia.





Grande sarà lo spazio per gli animali e la natura. La fattoria didattica accoglierà i bambini per fare la conoscenza con cavalli, asini, pecore, capre e altri piccoli amici; sarà possibile provare l’emozione di un giro sul pony imparando anche come prendersene cura e come spazzolarlo. Sarà presente per tutto il giorno un falconiere, che consentirà di vivere l’esperienza unica di avere sul proprio braccio un rapace come l’aquila reale, l’avvoltoio, il gufo delle nevi e quello africano, il barbagianni.





Al divertimento e alle risate di grandi e piccoli penseranno Fortunello, Marbella, Mirtilla e Clorofilla con il loro Family Circus, al centro di numeri di giocoleria e di equilibrismo, di esilaranti gag comiche e di “pericolosissimi” lanci di coltello.





I bambini potranno inoltre scoprire i giochi in legno di una volta, partecipare a laboratori pensati per stimolare creatività e manualità, scatenarsi con la baby dance e scegliere come mascherarsi con il truccabimbi.

In ogni festa non può mancare la musica e quest’anno la Fiera della Anime vedrà la partecipazione della Banda di Borghetto San Nicolò, che nel pomeriggio sfilerà in Spianata del Capo.

“Anno dopo anno la Fiera delle Anime cresce e si rinnova, senza dimenticare il suo valore simbolico nella tradizione bordigotta. E’ un momento di incontro e di svago e, per chi non conosce ancora la città, può essere un’ottima occasione di scoperta… vi aspettiamo!” è l’invito dell’Assessore Melin