Bajardo: festa domani alla Biblioteca Comunale 'Il Tiglio' per l'arrivo di ben 300 nuovi volumi

L'avvio della bella stagione a Bajardo, questa volta, parte dalla Biblioteca Comunale 'Il Tiglio' che domani, sabato 2 marzo, alle ore 11 festeggerà l'arrivo di ben 300 nuovi volumi acquistati grazie ad un finanziamento ottenuto dal Ministero della Cultura.

"Bajardo pur essendo un piccolo paese dell'Entroterra Ponentino - si spiega nel comunicato - possiede una biblioteca, 'Il Tiglio', molto fornita, dove si possono trovare volumi per ogni categoria della conoscenza e una raccolta di narrativa contemporanea molto aggiornata.

La biblioteca oltre garantire i prestiti si occupa di molte iniziative legate alla lettura e alla diffusione del sapere. Si presentano libri, si svolgono incontri con gli autori, si organizzano passeggiate in tema con i libri presentati. In primavera cominciano i laboratori ambientali con le scuole del territorio che ne facciano richiesta. Durante l'estate continua l'esperienza 'Letture sotto il Tiglio', che coinvolge anche un gran numero di ospiti stranieri che possono così leggere per tutti e nella lingua di provenienza passi dai loro libri preferiti.

Le nuove acquisizioni di libri non faranno che arricchire le proposte della biblioteca, anzi sono state selezionate proprio in funzione degli obiettivi che la Biblioteca si è data. Ci sono libri sulla montagna e le passeggiate nella natura, una intera raccolta sulle figure delle donne rappresentate dal cinema. Troverete nuovi libri d'arte, di poesia, di storia, di antropologia libri adatti ai bambini, raccolte di grafic novel per i ragazzi e le proposte di narrativa più recenti. Un'intera sezione è dedicata ad Antonio Rubino, illustre bajocco, che al paese ha dedicato molto del suo lavoro. Ecco perché festeggiare! Questo sarà solo l'inizio di una stagione che si sta già programmando e che annovera già due eventi nei prossimi mesi.

Si comincia domenica 10 marzo con 'la Festa della luce', passeggiata nei boschi che circondano Bajardo in compagnia di Efrem Briatore, appassionato di cultura celtica, che porterà alla scoperta dei modi di vivere e del rapporto con la natura di questi antichi progenitori. Giovedì 25 aprile sarà la volta di Faris la Cola che presenterà il romanzo fantasy ‘La grande Leggenda’. Il restante calendario è in definizione, non possiamo che dirci … a presto".