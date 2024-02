Elezioni Amministrative di giugno: l'associazione AreA conferma il sostegno ad Alessandro Mager

L'associazione AreA, sotto la guida del presidente Michele Gandolfi e insieme al direttivo ed agli associati, sosterrà il candidato sindaco di Sanremo, Alessandro Mager, in vista delle prossime elezioni.

"La decisione di supportare Alessandro Mager - evidenzia il presidente di AreA, Michele Gandolfi - è il frutto di una valutazione approfondita e riflessiva, volta a individuare il candidato più idoneo a guidare Sanremo verso un futuro di prosperità e sviluppo sostenibile. In Alessandro Mager riconosciamo non solo la competenza e l'esperienza necessarie per assumere il ruolo di sindaco, ma anche una visione lungimirante e pragmatica per affrontare le sfide e gli impegni futuri di sviluppo della nostra città. Con il suo impegno per il dialogo e la collaborazione, Mager si propone come un punto di riferimento per tutti coloro che desiderano un'amministrazione capace di unire e di lavorare per il bene comune, senza perdere di vista i valori fondamentali del centrodestra moderato a cui L'Associazione AreA si ispira".

"La sua visione inclusiva e orientata al progresso - prosegue - unita alla sua capacità di ascolto e di dialogo, ci hanno convinti che sia la scelta migliore per rappresentare e servire al meglio gli interessi dei cittadini di Sanremo. In Alessandro Mager riconosciamo la competenza e per assumere il ruolo di sindaco, ma anche una visione lungimirante e pragmatica per affrontare le sfide del nostro tempo. Invitiamo quindi tutti i cittadini di Sanremo a riflettere attentamente sulla candidatura di Alessandro Mager e alle liste civiche a sostegno, partecipando attivamente al processo elettorale per contribuire alla costruzione di un futuro migliore per la nostra città".