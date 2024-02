Ventimiglia: tenta di rubare un cellulare e schiaffeggia la vittima, 30enne marocchino arrestato

Gli agenti del Commissariato di Ventimiglia hanno arrestato il presunto autore della tentata rapina avvenuta nella notte di sabato scorso sul piazzale Falcone Borsellino, nel centro cittadino.

Un giovane, residente nella città di confine, intorno alle due della notte era stato avvicinato da tre stranieri con la scusa di una semplice richiesta di informazioni. Ma, non appena avvicinatosi, due di loro avevano tentato di sottrarre lo smartphone che il giovane in quel frangente teneva in mano, mentre il terzo era rimasto in disparte.

La pronta reazione del giovane aveva impedito il furto, nonostante gli strattoni, le spinte e dopo essere stato colpito uno schiaffo al volto. La vittima era riuscita a divincolarsi e a correre fino al vicino Commissariato, dove ha sporto denuncia. Le immediate ricerche non avevano dato i frutti sperati, ma la loro prosecuzione nelle ore e nei giorni seguenti ha consentito la cattura di uno dei responsabili, quello che aveva anche schiaffeggiato la vittima.

L’uomo, un marocchino di 30 anni, è stato rintracciato a bordo di un autoarticolato temporaneamente in sosta a Ventimiglia ma diretto in Francia. Il tentativo di fuga all’estero è stato bloccato dagli agenti che lo hanno riconosciuto. Considerati i precedenti, i gravi indizi e l’evidente tentativo di espatriare per sottrarsi alla cattura, è stato arrestato con l’accusa di tentata rapina aggravata in concorso e poco dopo trasferito in carcere. L’arresto è stato convalidato mentre le indagini proseguono per l’individuazione del complice.