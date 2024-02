Fine settimana di appuntamenti per l'assessore regionale alla Formazione e all'Urbanistica Marco Scajola. Domani, venerdì 16 febbraio alle ore 9.30, parteciperà all'Open Day dell'Università di Imperia che ospita, tra gli altri, uno stand illustrativo di Orientamenti.



Sabato, 17 febbraio alle ore 16, l'assessore Scajola sarà a Gazzelli (Comune di Chiusanico) per l'evento Memorie d'inchiostro, le opere d'arte della Parrocchia raccontate dai documenti dell'Archivio storico della Diocesi di Albenga-Imperia.



Domenica, 18 febbraio alle ore 14, l'assessore Marco Scajola parteciperà al Carnevale di Diano Marina, in occasione della sfilata dei carri allegorici, organizzato dalla Famïa Dianese e patrocinato dal Comune e da Regione Liguria.



Seguirà la partecipazione, per le premiazioni finali, alla Carneval Race. Regata organizzata dallo Yacht Club Sanremo a Santo Stefano al Mare, porto di Marina degli Aregai, con giovani atleti, tra i 16 e i 20 anni, provenienti da 14 Paesi.