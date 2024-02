Santo Stefano al Mare: nuovo volto per Piazza Saffi, affidati i lavori di riqualificazione

Un nuovo volto per piazza Aurelio Saffi a Santo Stefano al Mare, grazie ad un intervento di rigenerazione urbana, che ha l’obbiettivo realizzare un’area più bella, più sicura, più fruibile e aperta verso il mare.

Il costo complessivo sarà di 335mila euro, dei quali 250mila finanziati da Regione Liguria, grazie al Programma Regionale di Rigenerazione Urbana e 85mila euro di cofinanziamento da parte del Comune. I lavori sono stati affidati all’impresa Laibra, di Enrico Gianni Laigueglia, e termineranno entro il 15 giugno 2024.

L’intervento di riqualificazione della Piazza prevede i seguenti lavori:

- asportazione della attuale pavimentazione sia pedonale che carrabile e riordino dei sottoservizi, in particolare raccolta e canalizzazione acque bianche e condotte fognarie verso il collettore principale; ripristino delle corrette pendenze;

- ricomposizione del verde pubblico, mantenendo solo le piante di livello qualitativo più pregevole e integrandole con nuovo verde in sostituzione delle piante deperite;

- rifacimento nuova pavimentazione su tutta la piazza, compreso il sedime stradale prospiciente, in modo da poter in determinati eventi utilizzare la piazza in tutta la sua profondità fino a collegarsi con la passeggiata a mare. Verranno posti in opera blocchetti in pietra con cadenze di colori bianco-grigio, secondo trame di progetto;

- realizzazione di nuovo arredo urbano e nuovo impianto di illuminazione con posizionamento di corpi illuminanti sia su pali per l’illuminazione diffusa, a quota pavimento in coincidenza con gli arredi urbani.

“Un intervento atteso dalla cittadinanza - afferma il Sindaco di Santo Stefano al Mare Marcello Pallini - in un’area centrale del nostro borgo. Gli interventi miglioreranno la piazza non solo da un punto di vista estetico, ma anche funzionale. Infatti, grazie ai lavori, risolveremo il problema degli allagamenti che si verificano in caso di precipitazioni intense. Inoltre, regaleremo ai cittadini e turisti un’area più fruibile, che offre un panorama unico sul nostro splendido mare. Voglio sottolineare che il cronoprogramma dei lavori è stato articolato in più fasi che terranno conto delle esigenze lavorative delle attività commerciali e degli esercizi pubblici che prospettano sulla piazza. Inoltre, i tempi di realizzazione saranno brevi. Un ringraziamento a Regione Liguria per aver accolto la nostra richiesta”.

“Un progetto di Rigenerazione Urbana - prosegue il Vicesindaco Donato Piccirilli - a cui stiamo lavorando da tempo e finalmente inizia concretizzarsi. Piazza Aurelio Saffi diventerà un ‘salotto a cielo aperto’. L’abbattimento delle barriere architettoniche nell’intera area, rappresenta un ulteriore passo in avanti del progetto di inclusività di Santo Stefano al Mare, che stiamo portando avanti su più fronti con grande impegno. Un ringraziamento all’Architetto Mariano Zampino, per l’impegno profuso nel redigere il progetto, che ha permesso di ottenere il finanziamento da Regione Liguria”.