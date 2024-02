'Gaslini diffuso', aperto il nuovo punto nascita a Sanremo: “Attendiamo il primo nato nelle prossime due settimane”

Vede ufficialmente la luce oggi, giovedì 15 febbraio, il nuovo punto nascita a Sanremo, gestito da ASL 1 con la collaborazione del personale medico e infermieristico del Gaslini per il reparto di Neonatologia.

L’inaugurazione si inserisce all’interno del più ampio e complesso progetto del Gaslini Diffuso, prima esperienza in Italia di gestione da parte di un ospedale pediatrico di reparti e servizi inseriti in altre aziende sanitarie. Il punto nascita di Sanremo, con l’odierna inaugurazione, si classifica come sesto polo all’interno di un piano che conta già all’appello 5 poli attivi a Imperia, Pietra Ligure, Savona, Lavagna e La Spezia. Già nell’arco delle prossime 2 settimane il punto nascita di Sanremo si prepara ad accogliere il primo nato dato alla luce da una delle pazienti in carico ora alla 38esima settimana di gestazione.

“Il progetto del Gaslini diffuso, presente ora in tutte le province liguri grazie alla riapertura proprio oggi del punto nascita di Sanremo, è una delle operazioni strategiche che fa da guida alla strutturazione della sanità in Liguria. Il Gaslini è inoltre il primo degli ospedali cantierati in Liguria e apre la strada a un percorso di rinnovo dell'edilizia sanitaria che, sebbene complesso, sta prendendo forma ed entro il 2024 riguarderà il Felettino della Spezia, il Santa Corona di Pietra Ligure e i nuovi ospedali di Taggia e degli Erzelli”, il commento entusiasta del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

Lo scopo perseguito dal progetto Gaslini Diffuso, unico nel suo genere, si identifica nella presa in carico di bambini su tutto il territorio ligure con la stessa professionalità in ambito clinico e scientifico dell’Istituto Gaslini. In ambito neonatale è stato condiviso un unico percorso per la gestione del neonato fisiologico in tutti i punti nascita e la condivisione delle procedure è stata ulteriormente rafforzata dalla presenza degli specialisti della Patologia Neonatale dell’Istituto, presenti a rotazione presso tutte le Neonatologie del Gaslini Diffuso.