Perché SMOG è destinato a diventare la meme coin principale di Solana

Le meme coin sono tornate a destare interesse nei trader di criptovalute, con i token di Solana che hanno visto una notevole crescita.

Sebbene il valore di BONK e WIF sia aumentato, la nuova meme coin SMOG potrebbe addirittura superarle, grazie alla promessa di un importante airdrop.

Qui di seguito analizziamo la situazione attuale di BONK, WIF e SMOG, per aiutare i trader a capire su quale investire.

BONK

BONK, una meme coin di Solana ispirata a Dogecoin, ha registrato un aumento del 16% nell’ultima settimana. Tuttavia, il token è ancora lontano dal suo massimo storico di circa 0,000024 dollari stabilito a dicembre, in quanto al momento vale 0,0000122 dollari.

Come si evince dal grafico BONK/USDT sottostante, la criptovaluta è scambiata all'interno di un canale parallelo dalla fine di dicembre.

BONK si trova sulla soglia della resistenza a 0,000013 dollari, con il prossimo livello chiave a 0,000017 dollari.

Con un market cap attuale di circa 775 milioni, BONK potrebbe non riuscire a crescere nel breve termine. Inoltre, gli analisti ritengono che l’aumento di dicembre 2023 ha reso la meme coin troppo costosa per l’investitore medio.

WIF

La meme coin dogwifhat (WIF) ha registrato una crescita 36% la scorsa settimana, arrivando a circa 0,3008 dollari. Il token si trova ancora sotto il massimo storico di circa 0,45 dollari stabilito a metà gennaio del 2024.

Sul breve, medio e lungo periodo, l'RSI di WIF si aggira intorno a 50, senza indicare condizioni di ipercomprato o ipervenduto.

Con un market cap superiore a 300 milioni di dollari, WIF ha ancora un grande margine di crescita. Un aumento di 50x o 100x potrebbe potenzialmente portare WIF fino a 15 dollari o più, ma si tratta di previsioni decisamente ambiziose.

SMOG

SMOG è una meme coin lanciata su Solana il 7 febbraio. In pochi giorni, SMOG ha mostrato una chiara tendenza rialzista. Con una market cap attuale di circa 38 milioni di dollari e un valore di 0.050 dollari, SMOG ha ancora un buon margine di crescita.

La meme coin è in listing sul principale exchange di Solana, Jupiter, per una migliore accessibilità.

Inoltre, il team del progetto ha lanciato la meme coin anche su Ethereum, consentendo l’acquisto con ETH o USDT, tramite il collegamento del proprio wallet digitale al sito ufficiale del progetto. Il listing su importanti exchange come Binance o Coinbase potrebbe dare a SMOG una spinta notevole, generando un aumento significativo del suo valore.

Come detto in precedenza, SMOG sta cavalcando l’hype della community per quello che sarà il “più grande airdrop della storia”, almeno secondo quanto dichiarato sul sito ufficiale.

SMOG continua a capitalizzare sull'attesa per l'airdrop, attraverso diverse campagne. In questo modo, la meme coin è riuscita ad attirare tantissimi trader e a formare una community nutrita, in grado di sostenere il token sul mercato.

L’offerta totale di SMOG ammonta a 1,4 miliardi di token, con il 50% destinato al marketing, il 35% all'airdrop e il 10% per il listing sugli exchange.

SMOG potrebbe anche attirare trader del mercato asiatico, in quanto il recente capodanno cinese e l’inizio dell’Anno del Drago, potrebbero stimolare l'entusiasmo degli investitori. A questo si unisce l’interesse crescente per le innovazioni di Solana, sempre più apprezzate anche al di fuori del settore delle criptovalute.

Dato il rally iniziale, SMOG mostra potenzialità per superare le altre meme coin di Solana come BONK e WIF. Quindi, questa nuova criptovaluta sembra avere tutte le carte in regola per poter crescer sul mercato e garantire ai trader dei guadagni significativi.

