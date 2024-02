Nel giardino dei fiori di Sanremo è il Piatto del Festival firmato da Paolo Griffa

Si è svolta mercoledì 7 febbraio la cena di presentazione del Piatto del Festival che entrerà in carta il prossimo anno presso i ristoratori che aderiranno alla Settimana Enogastronomica 2025 del Festival di Sanremo

Nel giardino dei fiori di Sanremo è il dolce firmato Paolo Griffa, chef stellato di Aosto, autore del dolce con cui si è conclusa la cena di gala voluta da Cna Imperia e dal nostro gruppo editoriale per il progetto www.ilpiattodelfestival.it

"Un capolavoro che sintetizza in modo perfettola nostra terra" sottolinea l'assessore e vicepresidente della regione Alessandro Piana. "Ogni iniziativa di valorizzazione dei prodotti della nostra provincia va sostenuta e supportata" commenta Armando Biasi sindaco di Vallecrosia e Vice Presidente della Provincia.

"La sintesi dei colori, degli odori e dei sapori della Liguria" continua S.E Giulio Alaimo Ambasciatore del Principato dei Monaco.

"Il Piatto del Festival - affermano Luciano Vazzano direttore di Cna Imperia e Michele Breccione Presindente - è un esempio di come portare il nome di Sanremo ed i suoi prodotti in Italia e non solo in modo moderno, attuale e innovativo. La nostra associazione è al fianco del territorio, per noi queste inizaitive sono centrali a sostegno degli associati ed anche di chi si avvicina a noi"

"Ho creato un paitto che esalta il territorio e nel quale mi riconosco. Sono fiero di aver contrbuito al progetto del Piatto del Festival pensando che sarà presente il prossimo anno in numerosi ristoranti italiani ed esteri." conclude lo chef stellato Paolo Griffa

Vedi il video della serata:

La prima Settimana Enogastronomica del Festival di Sanremo si svolge quest’anno e coinvolge ristoranti italiani ed anche stranieri sino a domenica 11 febbraio. L’evento permette ai clienti dei ristoranti aderenti di ‘vivere una emozione sanremese’ con il piatto “Risotto Sanremo, con Gambero Rosso e fiori di Nasturzio” firmato dal noto Chef Enrico Derflinger - Presidente Euro-Toques International, insieme al vice presidente Filippo Sinisgalli creato lo scorso anno. Dove gustare il piatto? Ecco l’elenco dei ristoranti aderenti che è in crescita ogni giorno https://www.ilpiattodelfestival.it/il-piatto-del-festival-di-sanremo-2024/ristornati-aderenti/

Partner dell’iniziativa sono Olio Raineri, Ravera Bio, Tenuta Maffone, Amaie, Master e Yogurt Puro, aziende del territorio imperiese con spiccate qualità nei loro prodotti.