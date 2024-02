Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da mercoledì 7 a domenica 11 febbraio in Riviera e Côte d'Azur

MERCOLEDI’ 7 FEBBRAIO



SANREMO



9.00-2.00. ‘Casa Sanremo’: salotto ufficiale del Festival con numerosi eventi in programma: interviste, talk show, conferenze stampa, show-case, presentazioni di libri, premiazioni e tanti altri nuovi appuntamenti (possibilità di seguire gli eventi tramite dirette social o streaming). Palafiori di corso Garibaldi, fino all’11 febbraio (per leggere nel dettaglio il programma cliccare questo link)



10.00-14.00. ‘Festival della cucina italiana’: Dieta Mediterranea tra cultura, colori, musica & stelle al Teatro dell’Opera del Casinò (h 10/12-12.30/14)



10.00-20.00. ‘Il Festival si Mostra’: divertente e interessante esposizione organizzata dalla Rai che racconta, lungo un percorso articolato in 5 sale, i 74 anni del festival, dagli esordi del 1951 fino ad arrivare ai giorni d’oggi. Forte di Santa Tecla, ingresso libero, fino all’11 febbraio (più info)



10.00. ‘Edicola Dargen’: edicola che ospita una serie di talk per approfondire alcune tematiche importanti per il Gruppo LEGO: lo sviluppo del potenziale creativo delle bambine, la realizzazione dei propri sogni, il superamento dei propri limiti e il ruolo del gioco nel promuovere i valori di diversità e inclusione. Piazza Vincenzo Muccioli 16, fino al 10 febbraio



10.00. Firmacopie del libro ‘Il breve mestiere di vivere. Sanremo non è solo Festival’ (Mursia, pagg. 284, Euro 18,00), noir d’esordio di Adriano Morosetti, sceneggiatore per la tv. Libreria Ubik di Sanremo, Via Roma 91



11.00-18.30. Giro in città con il trenino con partenza e arrivo dal Forte di Santa Tecla



11.00-20.00. Speciale temporary store Sony Music Italy: spazio esperienziale che affiancherà alla vendita di prodotti musicali eventi con artisti, firmacopie e acoustic session. Corso Imperatrice 6, fino a domenica 11 febbraio

11.00-02.00. ‘Il Villaggio del Festival’: dalle 11 alle 19, accoglienza dei cantanti del Festival e degli ospiti più importanti + dalle 20.30 alle 02.00 in onda in diretta il ControFestival, con Michele Monina, Pinuccio di Striscia la Notizia, Silvestrin e lo youtuber Daniele Montesi. Padiglione Liberty Predali di Villa Ormond, fino al 9 febbraio (il programma)

11.00. Oltre il Festival: innovativo format di eventi, intrattenimento e incontri ideato e gestito da Consorzio Idee Itineranti con Radio Mediaset nella prestigiosa location di Villa Nobel, sede di Radio 105, Radio Monte Carlo, R101, Radio Subasio, Radio Norba, Radio Bella & Monella. Villa Nobel, fino al 11 febbraio (più info)



11.00. ‘Area Stile ON AIR’: polo radiofonico con otto emittenti nazionali in diretta per offrire agli artisti e al loro entourage un’esperienza esclusiva: Radio Stop, Ciccio Riccio, Radio Studio Delta, Radio Dolomiti, Radio Linea 1, Radio Studio Centrale, Radio Italia Anni ’60 e Rgs/Tgs, Royal Hotel fino al 10 febbraio (più info)



12.00. ‘Sicilia, che meraviglia’: viaggio tra le eccellenze dei territori, luoghi da scoprire e storie di produttori e chef dell’isola italiana. A seguire stand-up comedy, pranzo in stile siciliano, approfondimenti musicali, con la partecipazione di artisti, giornalisti e opinionisti, aperitivo dai sapori siciliani, cena di gala con intrattenimento musicale e festa con un dj-set. Stand allestito presso lo Yacht Club Sanremo



14.00-20.00. Animazione dello showman Gianni Rossi sul Green Carpet davanti all’Ariston con interviste ai vip della movida festivaliera, fino al 10 febbraio

14.30. Esibizioni sul Palco di Piazza Colombo



15.00. ‘Casa SIAE 2024’: autori, editori, produttori, discografici e giornalisti si incontrano per un confronto con il pubblico sulle tematiche legate al mondo della musica (tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta streaming sui canali social di SIAE). Postazione multimediale in Piazza Borea d'Olmo, fino al 10 febbraio, ingresso libero fino ad esaurimento posti (il programma)



15.00-18.00. Mostra Fotografica ‘Il g(i)usto di fare le Acli’ di Daniele Cametti Aspri ed Elena Galimberti. Museo di Villa Luca in frazione Coldirodi, fino all’11 febbraio, info +39 320 0375820



15.30. Incontro con la scrittrice Irene Renei e il suo ‘Dieci tazze a colazione’. Villa Luca a Coldirodi, ingresso libero

20.30. Festival Mar presenta la cena evento ‘Perché Sanremo è Sanremo’: performance di Rudy Smaila e la sua band con i grandi classici della musica italiana in uno show frizzante e coinvolgente. Previste celebrities e altre sorprese. Victory Morgana, Lungomare Trento e Trieste 16 (più info)

20.30. Prima serata del ‘Cristian Music Festival, il festival della canzone Cristiana Sanremo 2024. Conducono Claudio Brachino, Fabrizio Venturi e Susanna Messaggio. Teatro F.O.S. Federazione Operaia Sanremese Via Corradi 47, fino al 9 febbraio (più info)



20.30. Sanremo 2024: seconda serata del 74esimo Festival della Canzone Italiana in diretta su Rai Uno dal Teatro Ariston (più info)



22.45. Esibizione di Rosa Chemical sul palco ‘Suzuki Stage’ in Piazza Colombo



1.30. Dopo festival a Viva Rai Due con Fiorello in diretta dal Glass Studio ‘Arstonello' all’esterno dell'Ariston



IMPERIA

8.00-16.30. Mostra ‘Imperia è… un ponte tra passato, presente e futuro’ con un allestimento dinamico e interattivo che invita a riflettere sulla natura dualistica che ha animato storicamente le due cittadine maggiori. Locali dell'Archivio di Stato di Imperia in via Giovanni Strato 8 A, ingresso libero, fino all’8 giugno 2024 (lunedì, mercoledì e venerdì h 8/13, martedì e giovedì h 8/16.30)

VENTIMIGLIA

10.00. Nell’ambito dell’evento ‘Music for Change’ promosso da ‘Musica contro le mafie’, concerto per le scuole al Teatro Comunale



BORDIGHERA



15.00. Nell’ambito dell’evento ‘Music for Change’ promosso da ‘Musica contro le mafie’, visita alle ville con-fiscate alle mafie di Bordighera e assegnate alle associazioni Spes e Caritas



ENTROTERRA

TRIORA

14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30 alle 12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)





Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it



GIOVEDI’ 8 FEBBRAIO



SANREMO



9.00-2.00. ‘Casa Sanremo’: salotto ufficiale del Festival con numerosi eventi in programma: interviste, talk show, conferenze stampa, show-case, presentazioni di libri, premiazioni e tanti altri nuovi appuntamenti (possibilità di seguire gli eventi tramite dirette social o streaming). Palafiori di corso Garibaldi, fino all’11 febbraio (per leggere nel dettaglio il programma cliccare questo link)



10.00-14.00. ‘Festival della cucina italiana’: Dieta Mediterranea tra cultura, colori, musica & stelle al Teatro dell’Opera del Casinò (h 10/12-12.30/14)



10.00-20.00. ‘Il Festival si Mostra’: divertente e interessante esposizione organizzata dalla Rai che racconta, lungo un percorso articolato in 5 sale, i 74 anni del festival, dagli esordi del 1951 fino ad arrivare ai giorni d’oggi. Forte di Santa Tecla, ingresso libero, fino all’11 febbraio (più info)



10.00. ‘Edicola Dargen’: edicola che ospita una serie di talk per approfondire alcune tematiche importanti per il Gruppo LEGO: lo sviluppo del potenziale creativo delle bambine, la realizzazione dei propri sogni, il superamento dei propri limiti e il ruolo del gioco nel promuovere i valori di diversità e inclusione. Piazza Vincenzo Muccioli 16, fino al 10 febbraio



10.00. Firmacopie del libro ‘Il breve mestiere di vivere. Sanremo non è solo Festival’ (Mursia, pagg. 284, Euro 18,00), noir d’esordio di Adriano Morosetti, sceneggiatore per la tv. Libreria Ubik di Sanremo, Via Roma 91



11.00-18.30. Giro in città con il trenino con partenza e arrivo dal Forte di Santa Tecla



11.00-02.00. ‘Il Villaggio del Festival’: dalle 11 alle 19, accoglienza dei cantanti del Festival e degli ospiti più importanti + dalle 20.30 alle 02.00 in onda in diretta il ControFestival, con Michele Monina, Pinuccio di Striscia la Notizia, Silvestrin e lo youtuber Daniele Montesi. Padiglione Liberty Predali di Villa Ormond, fino al 9 febbraio (il programma)



11.00. Oltre il Festival: innovativo format di eventi, intrattenimento e incontri ideato e gestito da Consorzio Idee Itineranti con Radio Mediaset nella prestigiosa location di Villa Nobel, sede di Radio 105, Radio Monte Carlo, R101, Radio Subasio, Radio Norba, Radio Bella & Monella. Villa Nobel, fino al 11 febbraio (più info)



11.00. ‘Area Stile ON AIR’: polo radiofonico con otto emittenti nazionali in diretta per offrire agli artisti e al loro entourage un’esperienza esclusiva: Radio Stop, Ciccio Riccio, Radio Studio Delta, Radio Dolomiti, Radio Linea 1, Radio Studio Centrale, Radio Italia Anni ’60 e Rgs/Tgs, Royal Hotel fino al 10 febbraio (più info)



11.00-23.00. Speciale temporary store Sony Music Italy: spazio esperienziale che affiancherà alla vendita di prodotti musicali eventi con artisti, firmacopie e acoustic session. DJ set con la selezione musicale di Ciao Discoteca Italiana (h 17/19). Corso Imperatrice 6, fino a domenica 11 febbraio



14.00-20.00. Animazione dello showman Gianni Rossi sul Green Carpet davanti all’Ariston con interviste ai vip della movida festivaliera, fino al 10 febbraio

14.00. Convegno dal titolo ‘Indipendenti & Made in Italy: dal territorio alla globalizzazione, quali percorsi per la tutela e la crescita della diversità musicale in un mercato omologato’. Coordina Giordano Sangiorgi (MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti) + dalle 19.45 alle 20.30 show case acustico del cantautore di Riccione Cricca. Piazza della Musica in piazza Borea d’Olmo (più info)

14.30. Esibizioni sul Palco di Piazza Colombo



15.00. ‘Casa SIAE 2024’: autori, editori, produttori, discografici e giornalisti si incontrano per un confronto con il pubblico sulle tematiche legate al mondo della musica (tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta streaming sui canali social di SIAE). Postazione multimediale in Piazza Borea d'Olmo, fino al 10 febbraio, ingresso libero fino ad esaurimento posti (il programma)



15.00-18.00. Mostra Fotografica ‘Il g(i)usto di fare le Acli’ di Daniele Cametti Aspri ed Elena Galimberti. Museo di Villa Luca in frazione Coldirodi, fino all’11 febbraio, info +39 320 0375820

20.30. Gran Galà delle Celebrità’+ show ‘Woodoo’, organizzato in collaborazione con Red Bull Italia, con in scena il dj Albert Marzinotto. Victory Morgana, Lungomare Trento e Trieste 16 (più info)



20.30. Seconda serata del ‘Cristian Music Festival, il festival della canzone Cristiana Sanremo 2024’. Conducono Claudio Brachino, Fabrizio Venturi e Susanna Messaggio. Teatro F.O.S. Federazione Operaia Sanremese Via Corradi 47, fino al 9 febbraio (più info)

20.30. Sanremo 2024: terza serata del 74esimo Festival della Canzone Italiana in diretta su Rai Uno dal Teatro Ariston (più info)



22.45. Esibizione di Paola & Chiara sul palco ‘Suzuki Stage’ in Piazza Colombo

1.30. Dopo festival a Viva Rai Due con Fiorello in diretta dal Glass Studio ‘Arstonello' all’esterno dell'Ariston



IMPERIA



8.00-16.30. Mostra ‘Imperia è… un ponte tra passato, presente e futuro’ con un allestimento dinamico e interattivo che invita a riflettere sulla natura dualistica che ha animato storicamente le due cittadine maggiori. Locali dell'Archivio di Stato di Imperia in via Giovanni Strato 8 A, ingresso libero, fino all’8 giugno 2024 (lunedì, mercoledì e venerdì h 8/13, martedì e giovedì h 8/16.30)

10.00 & 18.30. Nell’ambito dell’evento ‘Music for Change’ promosso da ‘Musica contro le mafie’, concerto presso l’Auditorium della Camera di Commercio (h 10) + alle 18.30, secondo concerto nel teatro delle Opere Parrocchiali di Porto Maurizio in Via Verdi + Cena della Legalità (h 20.30)



SAN BARTOLOMEO AL MARE



16.30. Per la rassegna letteraria ‘Il Tea con l’autore 2024’, presentazione libro ‘Calvino e Sanremo. Alla ricerca di una città scomparsa’ (Il Canneto Editore) della scrittrice e giornalista Laura Guglielmi. Biblioteca Comunela, ingresso libero



ENTROTERRA

TRIORA

14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30 alle 12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)



FRANCIA

MONACO



20.00. ‘J'ai des doutes’: spettacolo di e con François Morel. Théâtre Princesse Grace (più info)







VENERDI’ 9 FEBBRAIO

SANREMO



9.00-2.00. ‘Casa Sanremo’: salotto ufficiale del Festival con numerosi eventi in programma: interviste, talk show, conferenze stampa, show-case, presentazioni di libri, premiazioni e tanti altri nuovi appuntamenti (possibilità di seguire gli eventi tramite dirette social o streaming). Palafiori di corso Garibaldi, fino all’11 febbraio (per leggere nel dettaglio il programma cliccare questo link)



9.00-18.00. Mostra Fotografica ‘Il g(i)usto di fare le Acli’ di Daniele Cametti Aspri ed Elena Galimberti (h 9/12-15/18). Museo di Villa Luca in frazione Coldirodi, fino all’11 febbraio, info +39 320 0375820



9.30-12.30. Orientamenti Dreamers: edizione speciale organizzata da Regione Liguria tramite Alfa con il coinvolgimento di circa 400 studenti. Teatro del cinema Centrale



10.00-14.00. ‘Festival della cucina italiana’: Dieta Mediterranea tra cultura, colori, musica & stelle al Teatro dell’Opera del Casinò (h 10/12-12.30/14)



10.00-20.00. ‘Il Festival si Mostra’: divertente e interessante esposizione organizzata dalla Rai che racconta, lungo un percorso articolato in 5 sale, i 74 anni del festival, dagli esordi del 1951 fino ad arrivare ai giorni d’oggi. Forte di Santa Tecla, ingresso libero, fino all’11 febbraio (più info)



10.00. ‘Edicola Dargen’: edicola che ospita una serie di talk per approfondire alcune tematiche importanti per il Gruppo LEGO: lo sviluppo del potenziale creativo delle bambine, la realizzazione dei propri sogni, il superamento dei propri limiti e il ruolo del gioco nel promuovere i valori di diversità e inclusione. Piazza Vincenzo Muccioli 16, fino al 10 febbraio



10.30-18.30. Annullo filatelico del 74° Festival della Canzone Italiana al Gazebo di Poste Italiane difronte Teatro Centrale



11.00-18.30. Giro in città con il trenino con partenza e arrivo dal Forte di Santa Tecla



11.00-02.00. ‘Il Villaggio del Festival’ (ultimo giorno): dalle 11 alle 19, accoglienza dei cantanti del Festival e degli ospiti più importanti + dalle 20.30 alle 02.00 in onda in diretta il ControFestival, con Michele Monina, Pinuccio di Striscia la Notizia, Silvestrin e lo youtuber Daniele Montesi. Padiglione Liberty Predali di Villa Ormond (il programma)

11.00. Oltre il Festival: innovativo format di eventi, intrattenimento e incontri ideato e gestito da Consorzio Idee Itineranti con Radio Mediaset nella prestigiosa location di Villa Nobel, sede di Radio 105, Radio Monte Carlo, R101, Radio Subasio, Radio Norba, Radio Bella & Monella. Villa Nobel, fino al 11 febbraio (più info)



11.00. ‘Area Stile ON AIR’: polo radiofonico con otto emittenti nazionali in diretta per offrire agli artisti e al loro entourage un’esperienza esclusiva: Radio Stop, CiccioRiccio, Radio Studio Delta, Radio Dolomiti, Radio Linea 1, Radio Studio Centrale, Radio Italia Anni ’60 e Rgs/Tgs, Royal Hotel fino al 10 febbraio (più info)



11.00-23.00. Speciale temporary store Sony Music Italy: spazio esperienziale che affiancherà alla vendita di prodotti musicali eventi con artisti, firmacopie e acoustic session. Corso Imperatrice 6, fino a domenica 11 febbraio



14.00-20.00. Animazione dello showman Gianni Rossi sul Green Carpet davanti all’Ariston con interviste ai vip della movida festivaliera, fino al 10 febbraio

14.30. Esibizioni sul Palco di Piazza Colombo



15.00. ‘Casa SIAE 2024’: autori, editori, produttori, discografici e giornalisti si incontrano per un confronto con il pubblico sulle tematiche legate al mondo della musica (tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta streaming sui canali social di SIAE). Postazione multimediale in Piazza Borea d'Olmo, fino al 10 febbraio, ingresso libero fino ad esaurimento posti (il programma)



18.00. Dj set della ‘Monkey’s Radio’ alla Gintoneria di piazza Bresca



20.00. ‘Sanremo 2024 #backstage’: serata evento a sostegno della musica, durante la quale si esibiranno diversi cantanti emergenti. Madrina d’eccezione della serata, che affianca il presentatore Alex Cosentino Moscabianca, Francesca Alotta vincitrice del festival '92 insieme ad Aleandro Baldi con la canzone ‘Non amarmi’. ‘MoVi Modus Vivendi Apartments’, via privata Serenella 34

20.30. Cena di gala della regione Calabria ‘SanremOn Dentro al Festival’ + closing party organizzato in collaborazione con Ploom con protagonista Jimmy Sax, musicista di fama internazionale. Victory Morgana, Lungomare Trento e Trieste 16 (più info)



20.30. Terza e ultima serata del ‘Cristian Music Festival, il festival della canzone Cristiana Sanremo 2024’. Conducono Claudio Brachino, Fabrizio Venturi e Susanna Messaggio. Teatro F.O.S. Federazione Operaia Sanremese Via Corradi 47 (più info)



20.30. Sanremo 2024: quarta serata del 74esimo Festival della Canzone Italiana in diretta su Rai Uno dal Teatro Ariston (più info)



22.00. Nell’ambito del Tour sostenuto dal Nuovo IMAIE live di Su La Luna, cantautrice vincitrice del Premio Mia Martini, sezione Emergenti, accompagnata dal bassista Alessio dell’Esto. Circolo Arci ‘La Cave’, ingresso libero

22.45. Esibizione di Arisa sul palco ‘Suzuki Stage’ in Piazza Colombo

00.00. Supalova: celebre format per una serata all’insegna della musica house con il DJ e produttore internazionale Joe T Vannelli (headliner dj), Silvano Del Gado (percussionista), Mc Cody (vocalist), Michael Prince (cantante), Ruben (cerimoniere). Villa Noseda, Corso degli Inglesi 1



1.30. Dopo festival a Viva Rai Due con Fiorello in diretta dal Glass Studio ‘Arstonello' all’esterno dell'Ariston



IMPERIA



8.00-16.30. Mostra ‘Imperia è… un ponte tra passato, presente e futuro’ con un allestimento dinamico e interattivo che invita a riflettere sulla natura dualistica che ha animato storicamente le due cittadine maggiori. Locali dell'Archivio di Stato di Imperia in via Giovanni Strato 8 A, ingresso libero, fino all’8 giugno 2024 (lunedì, mercoledì e venerdì h 8/13, martedì e giovedì h 8/16.30)

12.00-24.00. ‘Carnival Street Food’: tre giorni di puro divertimento con maschere, musica e cibo con possibilità di cantare, ballare e divertirsi + ‘food truck’ gastronomici in cui sarà possibile assaggiare proposte street food provenienti da tutto il mondo. Lungomare Amerigo Vespucci tra Porto Maurizio e Oneglia, fino all’11 febbraio



21.15. 'Atomic Rock Explosion': concerto con SirJo Cocchi, Peo Gandini, Sandro Bettoni e Sandro Tagarelli: un viaggio nel tempo tra il Classic Rock anni '60 & '70 e le sue origini, tra cui il Blues elettrico urbano e le sue derivazioni nate in Inghilterra. Teatro dell'Attrito, info e prenotazioni 320 2127 561



VENTIMIGLIA



11.00. ‘Perché?’: commemorazione delle Foibe a cura di Liber Theatrum. Evento rivolto alle scuole. Teatro Comunale



ENTROTERRA

TRIORA

14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30 alle 12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)



FRANCIA

MONACO

20.00. ‘Concerto sinfonico - Concerto di San Valentino dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo diretta da Alondra de la Parra, chitarra: Yamandu Costa. In programma: Bernstein, Gershwin, Piazzolla, Jobim/Bonfá. Auditorium Rainier III (più info)





SABATO 10 FEBBRAIO



SANREMO



8.00-19.00. Mercato del Piccolo Brocante in Piazza San Siro (primo e secondo sabato di ogni mese)



9.00-2.00. ‘Casa Sanremo’: salotto ufficiale del Festival con numerosi eventi in programma: interviste, talk show, conferenze stampa, show-case, presentazioni di libri, premiazioni e tanti altri nuovi appuntamenti (possibilità di seguire gli eventi tramite dirette social o streaming). Palafiori di corso Garibaldi, fino all’11 febbraio (per leggere nel dettaglio il programma cliccare questo link)

9.00-18.00. Mostra Fotografica ‘Il g(i)usto di fare le Acli’ di Daniele Cametti Aspri ed Elena Galimberti (h 9/12-15/18). Museo di Villa Luca in frazione Coldirodi, fino all’11 febbraio, info +39 320 0375820

9.30-19.30. ‘Saldi di gioia’: manifestazione ideata e organizzata dalla Confcommercio per celebrare la fine dei saldi, in concomitanza con il Festival della Canzone con moltissimi negozi aderenti che resteranno aperti con orario continuato per proporre la loro merce a prezzi scontati (anche domani)

10.00-14.00. ‘Festival della cucina italiana’: Dieta Mediterranea tra cultura, colori, musica & stelle al Teatro dell’Opera del Casinò (h 10/12-12.30/14)



10.00. ‘Edicola Dargen’: edicola che ospita una serie di talk per approfondire alcune tematiche importanti per il Gruppo LEGO: lo sviluppo del potenziale creativo delle bambine, la realizzazione dei propri sogni, il superamento dei propri limiti e il ruolo del gioco nel promuovere i valori di diversità e inclusione. Piazza Vincenzo Muccioli 16



10.30-18.30. Annullo filatelico del 74° Festival della Canzone Italiana al Gazebo di Poste Italiane difronte Teatro Centrale

10.00-20.00. ‘Il Festival si Mostra’: divertente e interessante esposizione organizzata dalla Rai che racconta, lungo un percorso articolato in 5 sale, i 74 anni del festival, dagli esordi del 1951 fino ad arrivare ai giorni d’oggi. Forte di Santa Tecla, ingresso libero, fino all’11 febbraio (più info)



11.00-18.30. Giro in città con il trenino con partenza e arrivo dal Forte di Santa Tecla



10.00. ‘Insieme per l’Epilessia’: camminata di sensibilizzazione a cura dell'Associazione Italiana Epilessia con la finalità di contribuire alla raccolta fondi con partenza dal piazzale del Forte di Santa Tecla e arrivo previsto al Bar Melody in via Matteotti



11.00. Oltre il Festival: innovativo format di eventi, intrattenimento e incontri ideato e gestito da Consorzio Idee Itineranti con Radio Mediaset nella prestigiosa location di Villa Nobel, sede di Radio 105, Radio Monte Carlo, R101, Radio Subasio, Radio Norba, Radio Bella & Monella. Villa Nobel, fino all’11 febbraio (più info)



11.00. ‘Area Stile ON AIR’ (ultimo giorno): polo radiofonico con otto emittenti nazionali in diretta per offrire agli artisti e al loro entourage un’esperienza esclusiva: Radio Stop, Ciccio Riccio, Radio Studio Delta, Radio Dolomiti, Radio Linea 1, Radio Studio Centrale, Radio Italia Anni ’60 e Rgs/Tgs, Royal Hotel (più info)



11.00-23.00. Speciale temporary store Sony Music Italy: spazio esperienziale che affiancherà alla vendita di prodotti musicali eventi con artisti, firmacopie e acoustic session. Corso Imperatrice 6, fino a domenica 11 febbraio



14.00-20.00. Animazione dello showman Gianni Rossi sul Green Carpet davanti all’Ariston con interviste ai vip della movida festivaliera



14.30. Esibizioni sul Palco di Piazza Colombo



15.00. ‘Casa SIAE 2024’: autori, editori, produttori, discografici e giornalisti si incontrano per un confronto con il pubblico sulle tematiche legate al mondo della musica (tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta streaming sui canali social di SIAE). Postazione multimediale in Piazza Borea d'Olmo, fino al 10 febbraio, ingresso libero fino ad esaurimento posti (il programma)



17.00. ‘Incontri in Mediateca 2024’: presentazione del nuovo numero del ‘Mellophonium’. Aula magna del Palazzo del Capitolo, al civico 12 dell’omonima piazzetta nel quartiere Pigna, ingresso libero

18.00. Dj set della ‘Monkey’s Radio’ alla Gintoneria di piazza Bresca

20.30. Sanremo 2024: quinta e ultima serata del 74esimo Festival della Canzone Italiana in diretta su Rai Uno dal Teatro Ariston (più info)

21.00. ‘Il Cielo sopra la Città - Al largo dei Bastioni di Orione’: osservazioni guidate alla scoperta delle meraviglie del cielo invernale partendo dalla splendida costellazione di Orione. Ritrovo a San Romolo, offerta libera, prenotazione obbligatoria con messaggio WhatsApp al +39 348 552 0554



22.45. Esibizione di Tananai sul palco ‘Suzuki Stage’ in Piazza Colombo



IMPERIA



12.00-24.00. ‘Carnival Street Food’: tre giorni di puro divertimento con maschere, musica e cibo con possibilità di cantare, ballare e divertirsi + ‘food truck’ gastronomici in cui sarà possibile assaggiare proposte street food provenienti da tutto il mondo. Lungomare Amerigo Vespucci tra Porto Maurizio e Oneglia, fino all’11 febbraio



14.00-16.30. ‘Maschere ad arte…l’artista sei tu!’: attività laboratoriale per adulti e ragazzi (5 eero per l’attività laboratoriale a maschera creata). MACI-Museo D’Arte Contemporanea Imperia, Villa Faravelli, info e prenotazioni museiimperia@solidarietaelavoro.it



14.30. ‘Tribes Natives’: gran Carnevale per bambini con sei postazioni di gioco nella ‘Riserva indiana’+ grande gonfiabile Paw Patrol + lotteria con un ricco montepremi con estrazione alla fine del pomeriggio intorno alle ore 17. Oratorio San Giuseppe a Borgo Fondura



17.30. Per la rassegna letteraria ‘Librinsieme’, incontro con l'autrice Leslie Pario a cura della Libreria Mondadori. Biblioteca Civica, Piazza De amicis, ingresso libero



VENTIMIGLIA

9.00-19.00. Mercatino di Antiquariato e Vintage nel tratto pedonale di Via Aprosio. A cura del Circolo Ricreativo AnticoDoc (secondo e quarto sabato del mese)



BORDIGHERA

8.30-13.00. Mercato Campagna Amica di Coldiretti in via I Maggio (ogni sabato)



17.00. Conversazione sul tema ‘Elezioni europee: i gruppi politici’ tenuta da Claudio Marchiori, studioso della materia. Sede dell'UCD/ANPI in via Al Mercato 8, ingresso libero

TAGGIA

21.30. ‘Notte di San Bernardo’: accensione di due cascate di fuoco: alle 21.30 in via Soleri e alle 22 in piazza Trinità + accensione falò in altre piazze. Centro storico

DIANO MARINA



16.30-20.00. ‘Il Carnevale si ama’: uscita di 2 carri allegorici e esibizione dal vivo di Ivana Spagna, Alo, Garibaldi e Mr Myine. Centro cittadino



ENTROTERRA



CASTELVITTORIO



15.30. Festa di Carnevale con la tipica pentolaccia di carnevale in piazza XX Settembre. Evento a cura della Pro Loco in collaborazione con il Comune



DIANO CASTELLO

21.00. Per la rassegna dedicata alle compagnie amatoriali FITA della Provincia di Imperia, spettacolo della Cumpagnia du Teatru Ventemigliusu dal titolo ‘Tütu pé ina camixiöra grixa’. Teatro Concordia, ingresso gratuito ad offerta libera (info)



DOLCEACQUA



14.30. Festa di Carnevale animata dai ragazzi di Capriole sulle Nuvole con baby dance, sculture di palloncini giochi di gruppo, laboratori creativi + premiazione della maschera più bella + caccia al tesoro + tradizionale ‘pentolaccia’ che coprirà tutti i bimbi di caramelle + gonfiabile di ‘Kenzo’. Piazza Mauro

TRIORA

10.00-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30 alle 12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)

10.00-16.00. ‘La regione delle Toselle’: dimostrazioni culinarie guidate da Patty, la Cuoca Contadina dell'azienda Verdure Naturali, Ilaria del ristorante Desgenà, e Ornella del ristorante Ritrovo degli Amici (Centro Culturale Polivalente h 10) + incontro e dibattito sui grani storici del territorio ligure. Intervengono Daniela Di Forti, Presidente di Slow Food Riviera dei Fiori - Alpi Marittime, e Marco Loconte, contadino e ricercatore che spiegherà il progetto Slow Grains (Museo Civico Palazzo Stella h 15) + dalle 16, tavola rotonda per condividere testimonianze e ricordi storico-culturali legati alle tradizioni culinarie e agricole della regione





DOMENICA 11 FEBBRAIO



SANREMO

9.30-19.30. ‘Saldi di gioia’: manifestazione ideata e organizzata dalla Confcommercio per celebrare la fine dei saldi, in concomitanza con il Festival della Canzone con moltissimi negozi aderenti che resteranno aperti con orario continuato per proporre la loro merce a prezzi scontati



10.00-18.00. ‘Il Festival si Mostra’ (ultimo giorno): divertente e interessante esposizione organizzata dalla Rai che racconta, lungo un percorso articolato in 5 sale, i 74 anni del festival, dagli esordi del 1951 fino ad arrivare ai giorni d’oggi. Forte di Santa Tecla, ingresso libero (più info)



11.00. Oltre il Festival (ultimo giorno): innovativo format di eventi, intrattenimento e incontri ideato e gestito da Consorzio Idee Itineranti con Radio Mediaset nella prestigiosa location di Villa Nobel, sede di Radio 105, Radio Monte Carlo, R101, Radio Subasio, Radio Norba, Radio Bella & Monella. Villa Nobel (più info)



11.00-20.00. Speciale temporary store Sony Music Italy: spazio esperienziale che affiancherà alla vendita di prodotti musicali eventi con artisti, firmacopie e acoustic session. Corso Imperatrice 6, fino a domenica 11 febbraio



14.00. ‘Domenica In’ condotta da Mara Venier in diretta dal Teatro Ariston



15.00. Grande festa di Carnevale per bambini grandi e piccoli con giochi, svago e musica + merenda per tutti. Premiazioni alle 17.30. Piazza San Siro



15.00-18.00. Ultimo giorno della mostra fotografica ‘Il g(i)usto di fare le Acli’ di Daniele Cametti Aspri ed Elena Galimberti. Museo di Villa Luca in frazione Coldirodi, info +39 320 0375820

IMPERIA



12.00-24.00. ‘Carnival Street Food’: ultimo di tre giorni di puro divertimento con maschere, musica e cibo con possibilità di cantare, ballare e divertirsi + ‘food truck’ gastronomici in cui sarà possibile assaggiare proposte street food provenienti da tutto il mondo. Lungomare Amerigo Vespucci tra Porto Maurizio e Oneglia

17.00. Recital di pianoforte di Gabriele Biffoni. Società operaia di mutuo soccorso di via Santa Lucia 14 (10 euro)



17.15. La compagnia Fabricateatro porta in scena lo spettacolo volto a sensibilizzare l'attenzione sul tema delle mafie ‘La mia storia è troppo lunga’ con Teresa Gandolfo, Elena Orsini, Pier Di Pasqua, Renato Donati e Giuseppe Socratini. Luci e suoni Ambrogio Viale. Teatro dell'Attrito, info e prenotazioni 329 4955513



BORDIGHERA

15.00-18.30. ‘Carnevale dei Bimbi in maschera’ con gonfiabili, un gioco d’abilità con cui misurarsi divertendosi e un ‘angolo western’ con una postazione a sorpresa e un animatore per giocare ai piccoli cowboy + zona laboratorio dove disegnare, colorare e dare sfogo alla fantasia e, per i più piccoli, area con casette di plastica, dondoli e scivoli + truccabimbi con le sue maschere dipinte al momento. P iazza della Stazione (piazza Eroi della Libertà)



OSPEDALETTI



14.30. Festa di Carnevale dedicata in particolare ai più piccoli: animazione con gli artisti di 'Fem Spettacoli' + baby dance + esibizioni di trampolieri, giocolieri e artisti vari + sfilata itinerante per le vie del centro cittadino con accompagnamento della banda musicale ‘Città di Ventimiglia’ + battaglia di coriandoli + sfilata mascherine e gran finale con distribuzione gratuita di bugie e zucchero filato. Ritrovo in Piazza Europa



ENTROTERRA

PIEVE DI TECO

9.00-19.00. Mercatino Arti e Sapori: 38 banchi espositivi di artigianato, prodotti agroalimentari, antiquariato e vintage. Sotto i portici di Corso Ponzoni, info 0183 36313 (ogni seconda domenica del mese)



TRIORA

10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30 alle 12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)



FRANCIA

MONACO



8.30. ‘Monaco Run 2024’: percorso di Trail cittadino di 5 km + City trail + walk 5 km + 1000m. Arrivo e partenza da Port Hercule (più info)



10.15. 12ª Pink Ribbon Monaco Walk, a favore della prevenzione e della sensibilizzazione contro il cancro al seno. Port Hercule (più info)

NICE



15.00. ‘Bernadette di Lourdes’: spettacolo musicale che ripercorre in modo autentico il viaggio della giovane. Palais Nikaïa (più info)

