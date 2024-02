Elezioni Sanremo: stato di benessere fisico, mentale e sociale al centro del programma di 'Anima'

“Consideriamo la salute come uno stato di benessere fisico, mentale e sociale e non semplicemente come assenza di malattia o di infermità; per questo motivo il concetto di Salute nelle città come bene comune deve essere un obiettivo da perseguire sia da parte dei cittadini, sia del Sindaco, sia degli amministratori locali”. A dirlo è il movimento politico ‘Anima’ in corsa per le prossime amministrative di Sanremo.

“Lo sforzo dell’amministrazione – spiegano da ‘Anima - deve essere quello di unire risorse e competenze per promuovere e tutelare le esigenze di salute pubblica e benessere collettivo espresse dalla città. Un protocollo di intesa del 2020 tra Università la Sapienza, ANCI e Health City ha promosso l’istituzione di una figura denominata Health City Manager che abbia il mandato di operare in sinergia con il Sindaco e gli Amministratori locali per coordinare e implementare le azioni riguardanti la salute pubblica, favorendo e elaborando soluzioni innovative e inclusive in risposta alle istanze espresse dai cittadini. Questa figura professionale, assolutamente innovativa è orientata ad una attività attenta alle esigenze del presenze con altresì uno sguardo al futuro rispetto ai cambiamenti e alle necessità di salute e di benessere globalmente considerate.

ANIMA intende promuovere questa figura tecnica, trasversale e interdisciplinare che faciliti la messa in rete, nella logica dell’inclusività, del lavoro svolto dall’amministrazione comunale, in sinergia con gli assessorati rispetto alle principali tematiche: Salute e politiche Urbane Pubbliche, Alfabetizzazione e accessibilità all’informazione e all’educazione sanitaria, Stili di vita sani nei luoghi di lavoro, nelle grandi comunità e nelle famiglie, Cultura alimentare e nutrizionale, Trasporto Urbano orientato alla mobilità lenta, elettrica e sostenibile, Prevenzione Primaria e Malattie Croniche, Inclusione sociale, Monitoraggio dei dati sulla salute.

ANIMA promuoverà un programma ad hoc incentrato su questo tema e su questa nuova ed innovativa figura professionale”.