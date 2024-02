74° Festival di Sanremo, Amadeus: “Biancheri sindaco amico, grazie a lui la città al centro d'Europa”

Il direttore artistico Amadeus, alla guida del Festival per la quinta edizione, ringrazia il sindaco della Città di Sanremo, Alberto Biancheri per l’aiuto dato al Festival in questi anni: “Biancheri è stato un sindaco amico: mai un problema. Ci vuole coraggio a fare le cose, ma anche a sostenerle. Se questa città è così viva in questo momento con tutto ciò che sta succedendo in Europa il merito è dato da Alberto Biancheri e dagli abitanti che ci hanno aiutato a fare tutto questo”.

“Quando si ha un’idea, quando nasce, sembra strana o visionaria, perché possa essere realizzata ci vogliono persone che la sostengano e la condividano. Tutte le persone presenti mi hanno aiutato a realizzare tutto questo”.

Ultima condizione che pare confermata dallo stesso Amadeus: "Come tutte le cose belle devono terminare, credo che cinque anni siano sufficienti e voglio chiudere con una festa bellissima. Resto innamorato della città e del festival".

“Il Festival farà il giro del mondo grazie a Rai Italia - commenta il nuovo direttore di Rai Intrattenimento Prime Time Marcello Ciannamea -. Sarà un racconto del nostro Paese, che già segna un record: il Prima Festival di sabato è stata la puntata più vista con mezzo milione di ascoltatori in più rispetto al record dello scorso anno.

Inoltre, questa edizione si colloca nelle celebrazioni dei settant’anni della televisione e dei cent’anni della radio, e racconterà diversi momenti anche legati a questa ricorrenza in maniera orizzontale”.

Quest'anno non sono previste presenze istituzionali come quella di Mattarella e di Zelensky come era stato per l'edizione del 2023, ma sarà dedicato un momento alla Giornata del Ricordo che sarà sabato 10 febbraio.