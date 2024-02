Abbigliamento yoga da donna sostenibile: arriva l’Eco-Chic

Negli ultimi anni l’abbigliamento yoga da donna ha conosciuto un successo e una diffusione crescenti - anche fuori dalle palestre e dagli altri spazi dedicati allo sport: come tale, non può esimersi dall’evoluzione green che sta attraversando tutti i settori, compreso quello del fashion. E le aziende non stanno a guardare.

Si parla di "Eco-Chic", termine che si riferisce a un approccio alla moda ma anche a uno stile di vita, e che si concentra sulla sostenibilità, cercando di ridurre l'impatto sull’ambiente anche nella scelta dei capi d’abbigliamento: si tratta quindi di un concetto con diversi significati e che può trovare applicazione concreta durante l'intero ciclo di vita di un capo, dalla produzione alla sua eliminazione.

Se Eco-Chic è una parola che abbiamo iniziato a sentire solo di recente, ci sono brand che da anni realizzano set da yoga per un abbigliamento elegante nel rispetto dell’ambiente: uno di questi è il brand italiano DEHA.

La rivoluzione Green nell’abbigliamento yoga da donna

L' abbigliamento yoga da donna sta attraversando un cambio di paradigma: non un semplice trend, ma un impegno tangibile verso la consapevolezza ambientale e il benessere del pianeta che trova concretezza in capi che rispettino il pianeta senza obbligare chi li indossa a rinunciare all'e al. Indossare unnon esprime solo l’impegno verso il benessere della persona, ma anche verso quello del pianeta.

Troviamo quindi materiali innovativi, come tessuti rigenerati e organici, come anche design etici che riflettono l'armonia tra forma, funzione e responsabilità ambientale. Indossare abbigliamento yoga da donna si avvia a diventare un atto di empowerment, unione di corpo e mente con la sostenibilità, elevando la pratica yoga da un semplice esercizio fisico a un impegno etico che riflette la bellezza della consapevolezza.

Tra etica ed estetica

Nel panorama dell'abbigliamento yoga da donna assistiamo così a una sinergia affascinante tra, dove il design non è solo una questione di stile, ma di scopo. I designer stanno abbracciando la sfida di creare collezioni che non solo incantano esteticamente, ma che raccontano una storia di responsabilità ambientale.

L'estetica ricercata si sposa con la consapevolezza etica, trasformando il modo in cui le donne vivono la loro pratica di yoga.

Dai leggings ai top yoga da donna sostenibili: l’approccio di DEHA

La domanda è: come si declina tutto questo in un paio di

Il brand italiano DEHA, specializzato in sportswear e leisurewear al femminile, ha cominciato a rispondere a questa domanda prima ancora che la maggior parte dei brand internazionali cominciassero a porsela.

Fin dal 2005, DEHA porta avanti un progetto orientato a ridurre al minimo l’impatto dell’intero processo produttivo. Il risultato sono linee di abbigliamento yoga da donna realizzate con materiali certificati ed ecologici: solo nelle ultime collezioni, oltre il 50% dei capi sono realizzati con tessuti a base di fibre riciclate, o provenienti da filiere controllate. Abbiamo così pantaloni e canotte yoga da donna in cotone biologico e fibre derivate dal legno, e abbiamo, soprattutto, un’azienda italiana impegnata nello sviluppo di tecnologie sostenibili per il mondo del fashion.