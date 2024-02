Sanremo: al 'Bar Melody' il cocktail viole per sensibilizzare tutti sull'epilessia anche al Festival

La sezione ligure dell'associazione italiana epilessia sceglie il contest della settimana del Festival a favore del progetto ‘Sbef’ a sostegno a bambini con epilessia e alle loro famiglie.

Per tutta la settimana del Festival, dal 6 al 10 febbraio, grazie alla disponibilità di Maurizio ed Antonella titolari del noto Bar Melody di Sanremo, il locale si illuminerà di viola dando luce all’associazione. I barman hanno ideato il ‘Cocktail viola’ dedicato all’epilessia e parte del ricavato sarà devoluto al progetto Sbef.

Sabato 10 febbraio alle 10 del mattino, dal piazzale del Forte di Santa Tecla, partirà una camminata di sensibilizzazione ‘Insieme per l’epilessia’, partecipando in modo attivo all’evento organizzato dall'ufficio internazionale per l’epilessia.