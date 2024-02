Festival di Sanremo 2024: Sinner ha detto no ad Amadeus, il tennista si preparerà per Rotterdam

Il neo vincitore degli Australian Open, il fenomeno italiano Jannik Sinner, non sarà sul palco del Teatro Ariston di Sanremo.

Dopo la ‘richiesta ufficiale’ di Amadeus e la rinuncia del tennista altoatesino all’Atp 250 di Marsiglia, sembrava che tutto andasse a ‘dama’ e invece la riservatezza e la preparazione atletica per i prossimi impegni di Jannik hanno portato il ‘no’ al Festival.

La conferma, da parte dello staff del tennista è arrivata via social. Nonostante Amadeus non volesse far cantare o ballare Jannik lui ha preferito dire di no, per staccare un po’, poi tornare a Montecarlo ed iniziare la preparazione del torneo previsto Rotterdam, in Olanda, dal 12 febbraio.

E’ poi arrivata anche la risposta di Amadeus: “Non volevo metterti in imbarazzo e non pensato a tutto questo caos. Capisco anche se siamo dispiaciuti. Se potrai, però, guarda il Festival e tifa per noi”.