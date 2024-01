Atletica, corsa campestre Csi allo 'Zaccari' a Camporosso: 103 gli iscritti (Foto)

Sono stati 103 gli iscritti alla corsa campestre, valida come terza prova del campionato regionale Csi, andata in scena domenica scorsa presso l’impianto ‘Zaccari’ a Camporosso. L'evento sportivo è stato organizzato dall'Unione Sportiva Pignese in collaborazione con l'Atletica Vallecrosia e l’Atletica 2000 Bordighera.

Alla corsa hanno partecipato solo atleti tesserati CSI di varie categorie. "Le gare sono andate bene. Sono stati 103 gli iscritti, dai 5 anni agli over 70. Purtroppo, per una questione organizzativa, alcune squadre non hanno potuto partecipare sennò sarebbero stati molti di più" - fanno sapere gli organizzatori - "Il percorso era bello e veloce. Il campo Zaccari è una location che si presta bene alla cosa campestre. Diversi nostri ragazzi sono riusciti a salire sul podio".

"E' il terzo anno che organizziamo questa campestre. E' stata una splendida giornata e un'occasione per fare sport e, al contempo, valorizzare l'impianto di atletica allo Zaccari" - dicono gli organizzatori - "Ringraziamo la Croce Azzurra Val Nervia che ha fornito il supporto sanitario e per l'assistenza, tutti i genitori, che hanno collaborato nella gestione delle gare come staff, i giudici del Csi, che hanno anche cooperato per l'organizzazione e hanno offerto i gadget, i comuni che gestiscono lo Zaccari che ci hanno permesso di poter allestire la manifestazione e, in particolare, il comune di Camporosso che ci ha consentito l'utilizzo del passaggio nel tratto sterrato affianco alla pista ciclabile e, infine, un ringraziamento va alla Polisportiva Vallecrosia Academy che si occupa sempre della manutenzione del campo in erba".

(Nelle foto scatti della corsa campestre e i risultati delle diverse categorie)