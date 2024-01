Giornata della Memoria: 'Costruire la pace', questo l'obiettivo del 'Club per l'Unesco' di Sanremo

‘Building peace in the minds of men and women’ ovvero ‘Costruire la pace nella mente degli uomini e delle donne’.

E’ questo l’obiettivo della pace nel motto dell’UNESCO si costruisce anche ricordando le persone trucidate in nome di ideologie che discriminavano sulla base ‘di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali’.

Nella nostra Costituzione questo concetto è solido e condiviso, ma la cultura della pace ha ancora bisogno dell’impegno di tutti, affinché non si insinui l’indifferenza verso chi vive ancora nella guerra e nella discriminazione. È necessario mantenere la memoria di donne e uomini blindati su un carro merci, di bambine e bambini costretti alla schiavitù, di esseri umani privati prima della dignità e poi della vita stessa.

Come tutti gli anni, il Club per l’UNESCO di Sanremo ODV, nel Giorno della Memoria, promuove la riflessione sulla cultura della pace, nel ricordo di coloro che hanno subito guerre, persecuzioni per appartenenza razziale, per motivi religiosi o per l’orientamento sessuale.