Pallamano, alti e bassi per le squadre dell'Abc Bordighera (Foto)

Si conclude con due sconfitte, una vittoria e un pareggio il fine settimana dell'Abc Bordighera.

Il weekend è iniziato, in trasferta, con la sconfitta della formazione mista Imperia/Bordighera under 17 femminile col punteggio di 22 a 34 contro la formazione dell'Antibes-Juan les Pins. Domenica mattina, invece, a Monaco, i ragazzi dell'under 13 maschile hanno prevalso contro i locali per 14 a 8 confermandosi, così, capolista a punteggio pieno.

Domenica, sempre alla mattina, i ragazzi dell'under 17 maschile hanno pareggiato per 28 a 28 contro il Ferrarin Milano, recuperando sette goal di scarto nell'ultima parte del match dopo una prima parte difficoltosa. La settimana agonistica si è poi conclusa con la netta sconfitta della formazione mista Ventimiglia/Bordighera under 15 maschile, in trasferta, contro il Carros.

"Si guarda ora al prossimo weekend, altrettanto impegnativo" - dice l'Abc Bordighera - "Sabato alle 15 la formazione mista under 17 femminile tornerà a giocare al Palabiancheri di Bordighera, dopo oltre un anno, per affrontare l'H.C. Metropole Nizza. In contemporanea, nella palestra Conrieri di via Pelloux, l'under 13 biancorossa targata Romolo AmareA/ERA Food si confronterà con i pari età dell'HC Menton. Si proseguirà domenica alle 11 al PalaBiancheri con i ragazzi dell'under 17 Idrotecnica F. Becagli, che affronteranno i leader della classifica, gli imbattuti atleti del Cassano Magnago. Per terminare, al Palaroya di Ventimiglia scenderà in campo l'under 15 mista maschile per affrontare il Vence. Ringraziamo, inoltre, tutti i nostri sponsor che con il loro contributo ci permettono di svolgere tutte le varie attività".

Gli sponsor dell'Abc Bordighera sono: Era Foods, Riello, Ir Services, Fusetti Giardini, Idrotecnica F. Becagli, Romolo Amarea, Garden Nature Lab, AlProfilo, Acconciature Raffaella, Fasol e Osteria Beciagrill.