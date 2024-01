Calcio, buoni risultati per i ragazzi della Polisportiva Vallecrosia Academy (Foto)

Fine settimana impegnativo per i ragazzi della Polisportiva Vallecrosia Academy.

E' stato un successo il 4° Torneo Invernale organizzato dalla Polisportiva Vallecrosia Academy Asd, andato in scena sabato scorso sui campi in sintetico e in erba dello 'Zaccari' a Camporosso: il “Trofeo Satri France”, dedicato agli Esordienti della leva 2012. Dodici le società presenti: Ventimiglia Calcio, A.s.d. Ceriale, A.s.d. Taggia, Imperia a.s.d., che ha partecipato con due squadre, una di leva e una sottoleva 2013, U.s.d. Borgio Verezzi, A.s.d. Oneglia Calcio, A.s.d. Cairese, U.s. Dolceacqua, Sanremese Calcio e due squadre della Polisportiva Vallecrosia Academy a.s.d.

Una giornata di sport e divertimento che ha visto in programma 36 partite in tutto, durante la quale le squadre hanno potuto disputare sei partite a testa. Alla conclusione si è svolta la premiazione. Sono stati consegnati molti premi individuali, su desiderio del direttore tecnico Francesco Lapa, che ha osservato i ragazzi all’opera e si è confrontato con i tecnici delle altre società. Sono così stati premiati come Top 9: Chiaia Federico (Ceriale), Strano Lorenzo (Oneglia), Brancatisano Matteo (Sanremese), Dimitriu Vladimir (Imperia), Belfiore Alessandro (Sanremese), Mattarello Mattia (Imperia) Myda Lorenzo (Taggia), Ahmeti Adem (Ventimiglia), Cappi Elia (Cairese); come miglior portiere Bertani Riccardo (Sanremese); come miglior centrocampista El Kattani Ylias ( Vallecrosia Academy); come miglior difensore Mentila Aron (Ceriale); come miglior attaccante Imparato Ciro (Dolceacqua). Il premio fair play è andato a Pesce Alex (Vallecrosia Academy); quello per il capocannoniere è stato consegnato a Siciliano Giuseppe (Dolceacqua); per il goal più bello è andato a Addis Jacopo (Ceriale) e per il miglior giocatore è stato dato a Ricci Edoardo ( Sanremese). La vincitrice della manifestazione è stata la Sanremese Calcio, si è piazzata seconda l'A.s.d. Cairese mentre sul gradino più basso del podio si è posizionata l'A.s.d. Ceriale. Gli atleti della Polisportiva Vallecrosia Academy asd di mister Davide Pagliuca che erano divisi in due squadre, coadiuvati da atleti della leva 2013, si sono piazzati al 5° e 7° posto della manifestazione.

Nel pomeriggio di sabato, invece, sono scese in campo le grandi di casa con la ripresa del campionato. I Giovanissimi della leva 2010, guidati da mister Daniele Ventura, sono andati in trasferta al Salvo, per la prima giornata del campionato provinciale U14 e hanno ottenuto un pareggio contro l’Imperia asd, con un risultato finale di 1-1, grazie al goal di Saddouk Bilal.

La Juniores di mister Garelli in trasferta ad Alassio, invece, ha battuto i padroni di casa del Baia Alassio con un risultato finale di 4-6 grazie ai goal di Salvaterra T., Scaramozzino N. (2), Riggio L., Tiberti A., e di un autogol avversario.

Domenica mattina allo Zaccari i piccoli della leva 2017-18 e della leva 2016 sono stati impegnati in diversi incontri con i pari leva dell'U.S. Camporosso e dell'A.s.d. Taggia. Tanto sport e divertimento per gli atleti seguiti dal mister Vincenzo Colli e dal mister Giovanni Tuttoilmondo.

Domenica al Morel di Ventimiglia, i Pulcini della leva 2013, guidati dai mister Francesco Lapa e Diego Giunta hanno partecipato con due formazioni, coadiuvati da alcuni ragazzi della leva 2014, al torneo organizzato dal Ventimiglia Calcio. Protagonisti della manifestazione, i giovani atleti hanno ottenuto il primo e secondo posto.

"Importante gratificazione per i ragazzi che continuano a dimostrare la loro grinta e determinazione, nonché una crescente preparazione tecnica" - commenta la società - "Molta soddisfazione per il lavoro svolto finora".