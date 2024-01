Addio 'Rombo di Tuono': quella volta che Riva segnò una doppietta contro la Sanremese

Rombo di Tuono, il miglior marcatore della nazionale azzurra non c'è più. Gigi Riva, leggendario bomber del Cagliari, è scomparso ieri all'età di 79 anni lasciando un vuoto nel calcio italiano.

La sua magnifica classe è stata però apprezzata anche in Liguria. Proprio agli albori della sua carriera, quando da giovanissimo nella stagione 1962-1963 all'età di 18 anni militava nel Legnano nel campionato di Serie C. E il suo magico sinistro incantò pure il Comunale di Sanremo il 30 dicembre di 61 anni fa.

Da poco maggiorenne segnò infatti una doppietta contro la Sanremese che risultò però essere inutile vista la vittoria per 3-2 da parte dei matuziani. Sanremesi che quell'anno a fine campionato non evitarono la retrocessione in D. Terzo invece finì il Savona e chissà, quell'anno probabilmente l'ala sinistra più famosa d'Italia potrebbe aver calcato anche il manto dello stadio Bacigalupo.

A passare in vantaggio nel match di Sanremo proprio il Legnano con Riva al minuto 7 poi la rimonta dei padroni di casa con Pesante, Tortonese e Rea e il bis al 90esimo dell'ala di Leggiuno. La stagione seguente per lui inizio l'avventura a Cagliari. Il resto è leggenda.