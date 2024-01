Elezioni Amministrative a Sanremo: ecco tutti i numeri del sondaggio e degli eventuali 'ballottaggi'

Dopo i primi numeri pubblicati lunedì scorso è stato finalmente reso noto il sondaggio sulle prossime elezioni Amministrative di Sanremo, che tanto sta facendo discutere in queste ore la politica matuziana. Si tratta di 1.000 interviste, realizzate da Euromedia Research il 10 e 11 gennaio scorso telefonicamente.

I numeri ‘generali’ rimangono quelli, ma ora siamo in grado di sviscerarli con maggiore attenzione. Partiamo dall’affluenza stimata che, secondo le rilevazioni, si attesterebbe intorno al 60/64%. Sono quattro i candidati presi in considerazione con: Gianni Rolando dato al 47%, in una ‘forchetta’ compresa tra il 44,8 e il 49,2%.

Quindi troviamo Fulvio Fellegara con il 33,4%, tra il 31,3 e il 35,5%; Alessandro Mager viene dato al 15,5%, tra il 13,9 e il 17,1%. Il quarto è Roberto Rizzo, ipotizzato come candidato a sindaco del M5S, dato al 4,1%, tra il 3,2 e il 5%. Molti gli indecisi, tanto che l’azienda che ha prodotto il sondaggio evidenzia come il dato sia ‘instabile’.

Vediamo come vengono indicate le singole liste. Nel centrodestra: Fratelli d’Italia al 21,6%, Lega 5,9%, Forza Italia 7,3, Noi Moderati 1%, Udc 0,6%, Lista Civica Andiamo 2,7%, Sanremo Domani 1,4, Sanremo 2030 1%, Lista collegata a Donetti e Battaglia 3,2%, altre civiche a supporto di Rolando 2,3%.

Nella coalizione di Fellegara troviamo: Partito Democratico 20,1%, Sanremo Insieme 3,7%, Progetto Comune 4,1%, altre liste civiche 5,5%. Per Alessandro Mager vengono evidenziate le seguenti liste: Anima al 4,6%, Sanremo al Centro 5%, liste collegate ad Alberto Biancheri 4,1% e altre liste a supporto di Mager 1,8%.

Passiamo alle domande fatte ai 1.000 ‘interrogati’. La prima è stata “Se domani si tenessero le elezioni per il nuovo sindaco di Sanremo, per chi voterebbe?” Gianni Rolando ha ottenuto il 43% con una forchetta compresa tra il 40,8 e il 45,2%; Fulvio Fellegara il 32,4% (tra il 30,3 e il 34,5%); Alessandro Mager il 20,8% (tra il 19 e il 22,6%); Roberto Rizzo il 3,8% (tra il 3 e il 4,6%). Anche in questo caso molto alto il dato di indecisi e di chi si asterrà dal voto.

E’ stata anche fatta una ipotesi di ballottaggio. Nel primo caso vengono inseriti Gianni Rolando (al 58,5% con una forbice compresa tra il 56,3 e il 60,7%) contro Fulvio Fellegara al 41,% (39,3-43,7). Nello ‘scontro’ Fellegara-Mager prevarrebbe quest’ultimo con il 55% (52,(-57,2) contro il 45% (42,8-47,2) del primo. Quindi, tra Rolando e Mager vincerebbe il candidato del centrodestra con il 55,5% (53,3-57,7) contro il 44,5% (42,3-46,7) del civico.

Un’altra domanda è stata posta nel sondaggio, ovvero “Secondo Lei, chi vincerà le prossime elezioni comunali di Sanremo che si terranno nel 2024?” Le risposte vedono Gianni Rolando al 30,3%, Alessandro Mager e Fulvio Fellegara appaiati al 12,3% e Roberto Rizzo allo 0,4%. Moltissimi quelli che, però, non sanno o non rispondono pari al 44,7%.

C’è anche una sezione con l’indice di popolarità dei personaggi. Alla domanda “Tra questi candidati, al di là delle sue scelte politiche, secondo Lei chi è il migliore candidato per guidare per i prossimi 5 anni la città di Sanremo?” queste le risposte in percentuale: Gianni Rolando al 30%, Fulvio Fellegara al 20%, Alessandro Mager al 18,7% e Roberto Rizzo al 2,6%.

Infine, l’ultima domanda del sondaggio: “In caso di ampia coalizione tra questi due candidati Gianni Rolando e Alessandro Mager, secondo Lei, chi sarebbe il migliore candidato?” Le risposte vedono Gianni Rolando al 73,7% ed Alessandro Mager al 10,5% con il 15,8% che non sa o non risponde.