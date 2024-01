Pallavolo: nuovo ko per il Grafiche Amadeo. Gialloneri superati in casa dal Sant’Anna Tomcar

Ancora una sconfitta per il Grafiche Amadeo superato in casa per 3 a 0 (14-15; 23-25; 18-15 i parziali) ad opera dei torinesi del Sant’Anna TomCar.

La nuova battuta d’arresto che ha coinciso con la 12a di andata del campionato nazionale maschile di serie B di volley, ha lasciato tuttavia positive conseguenze tra i gialloneri, se non in tema di classifica (la compagine di Cesare Chiozzone rimane inchiodata all’ultimo posto) per lo meno a livello di umore, di temperamento, di spirito.

«In campo per lunghi tratti, si è assistito a qualcosa di diverso –conferma il presidente Giuseppe Privitera– la squadra, nonostante le note difficoltà, ha cercato di opporsi con coraggio e decisione contro un avversario giovane ma tecnicamente forte. Nel secondo set siamo andati vicini a completare una straordinaria rimonta, ma come accaduto altre volte, nella fase conclusiva è emersa l’esperienza dei nostri avversari, di una squadra che da anni milita in tornei di questa levatura. Noi continuiamo il nostro cammino cercando di crescere, un passo alla volta, guardando fiduciosi al futuro, confrontandoci con realtà sportive di alto livello. L’importante è che comunque –e questi sono gli aspetti positivi– a prescindere dai risultati, da parte dei ragazzi si riscontri sempre questo impegno e che, come accaduto l’altra sera, in palestra sia sempre costante e numerosa la presenza del pubblico».

Queste le formazioni schierate in campo

Grafiche Amadeo: Faraldi, Torello, Travella, Brofiga, Gazzera, Sbarra, Spinelli, Brun, Ghiretti, Saglietto, Borro, Cirilli, Trosso. All.: Cesare Chiozzone.

Sant’Anna TomCar: Ponzo, Sangermano, Ingegneri, Selvatico, Genovesio, Costa, Richeri, Sansanelli, Arnaud, Stupenengo, D’Orlando, Serranò, Mellano. All.: Andrea Usai.

Gli altri risultati 12a giornata: Zephir Mulattieri SP – Rossella ETS Caronno 0-3; Parrella TO – Alto Canavese 0-3; Mercatò Alba – Mozzate 1-3; Saronno – Trading Log SP 1-3; Yaka Malnate VA – Ilario Ormezzano BI 3-0. Ha riposato: PVL Cerealterra Cirié.

Classifica: PVLCerealterra Cirié 28, Sant’Anna TomCar TO 27, Yaka Malnate* e Rossella ETS Caronno 26, Alto Canavese 24, Parrella TO 17, Mercatò Alba 16, Trading Log SP 15, Saronno 11, Ilario Ormezzano BI 9, Zephir Mulattieri SP 8, Mozzate 4, Grafiche Amadeo 2. *= Una partita in più.