CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, sabato 6 gennaio

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina il film al Ritz dell'Ariston di Sanremo

SANREMO

Ariston (tel. 0184 506060)

Chiuso per allestimento Festival della Canzone

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- COME PUO’ UNO SCOGLIO – ore 16.45 - 18.30 - 22.00 – di Gennaro Nunziante - con Rodolfo Corsato, Angelo Duro, Simone Pezzotti, Amedeo Grieco, Pio D'Antini - Commedia - "Pio è un avvocato dal carattere remissivo che si è fatto convincere da alcuni imprenditori locali a candidarsi come sindaco di Treviso. Sposato con Borromea e padre di due bambini, Manfredi e Ginevra, conduce una vita agiata nel castello dei marchesi Pasin, i ricchi suoceri proprietari di un'azienda vinicola che produce prosecco. Ha appena perso suo padre Salvatore, un ricco costruttore che ha sempre condizionato la sua vita stroncandogli i suoi sogni di fare carriera come cantante. La sua vicenda s'incrocia con quella di Amedeo, un uomo che è spesso stato in carcere, che è stato assunto come suo autista e factotum grazie all'intermediazione di don Boschin, il parroco del posto. Il suo arrivo manda all'aria l'equilibrio familiare di Pio. Ma, grazie a lui, riesce a scoprire alcuni segreti su suo padre e riscopre quelle passioni che sembrava aver seppellito per sempre. In più, c'è qualcosa di ancora più profondo che li accomuna...”

Voto della critica: ***

- VACANZE DI NATALE (1983) – ore 20.00 – di Carlo Vanzina - con Christian De Sica, Jerry Calà, Stefania Sandrelli, Riccardo Garrone, Claudio Amendola – Commedia - "A Cortina d'Ampezzo, s'intrecciano le vicende di diversi personaggi arrivati sul posto per trascorrere le festività natalizie. Tra loro ci sono i Covelli, una famiglia arricchita con padre annoiato, moglie snob e tre figli di cui uno, Roberto, è tornato direttamente da New York con la nuova fidanzata Samantha. Un altro, Luca, condivide una grande passione per la Roma con il suo amico Mario Marchetti, arrivato nella località delle Dolomiti assieme al padre, titolare di una macelleria, la madre e la nonna. C'è poi Billo, squattrinato playboy che lavora come pianista di un hotel e lì rivede Ivana, una sua vecchia fiamma di dodici anni prima. Tra amori, tradimenti, giornate sugli sci o a prendere il sole e bere whisky in pole position e serate all'insegna del divertimento, il tempo scorre velocemente fino alla fine delle vacanze. Ma poi arriva l'estate e tutti si ritrovano al mare in Sardegna...”

Voto della critica: *** Roof 1 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- WONKA – ore 17.00 - 19.15 – di Paul King - con Timothée Chalamet, Calah Lane, Keegan-Michael Key, Paterson Joseph, Matt Lucas – Avventura/Musical - "Il giovane Willy Wonka arriva in città con pochi denari e una tavoletta di cioccolata nel cilindro a metà fra il cappello del prestigiatore e la borsa di Eta Beta. Il suo sogno è aprire una grande cioccolateria nella piazza in cui però coesistono già tre mastri cioccolatai che fanno cartello fra di loro e non ammettono un nuovo concorrente: soprattutto uno che con i suoi cioccolatini riesce a far volare i clienti. Willy soggiorna presso una locanda la cui proprietaria gli fa firmare un contratto pieno di clausole che lo vincolano a lavorare per anni nella sua lavanderia, dove soggiornano anche altri malcapitati ingannati allo stesso modo in epoche diverse. Fra di loro c'è Noodle, una ragazzina che è stata recuperata dall'ostessa nel cassonetto dei panni da lavare e che è costretta a ripagare tanta generosità con il ruolo di schiava della locanda. Al gruppetto non resta che unire le forze e tenersi stretti i propri sogni, sperando un giorno di realizzarli tutti...”

Voto della critica: ***

- AQUAMAN E IL REGNO PERDUTO – ore 21.30 – di James Wan - con Jason Momoa, Patrick Wilson, Amber Heard, Yahya Abdul-Mateen II, Nicole Kidman – Azione/Avventura/Fantasy - "Arthur Curry, alias Aquaman, ha messo su famiglia e suo figlio ancora in fasce già dimostra il potere di parlare con i pesci. Purtroppo il suo ‘lavoro’ di re di Atlantide non va altrettanto bene: un consiglio xenofobo e protezionista blocca le sue riforme e impedisce che il popolo subacqueo collabori con il mondo di superficie per fermare il riscaldamento globale. Il quale subisce una drastica accelerazione per mano dell'arcinemico di Aquaman: Black Manta. Questi, guidato dalle visioni di un sinistro tridente nero, ha iniziato a impiegare il leggendario Oricalco, riscaldando tanto i mari quanto le terre emerse...”

Voto della critica: **

Roof 2 (tel. 0184 506060)

- IL RAGAZZO E L’AIRONE – ore 16.00 - 18.30 - 21.15 – di Hayao Miyazaki - Animazione - "La guerra del Pacifico brucia Tokyo e il mondo di Mahito, un ragazzino traumatizzato dalla morte della madre, divorata dal fuoco dei bombardieri. Due anni dopo, elaborato il lutto, suo padre lascia la città per la campagna e per la cognata, da cui adesso aspetta un figlio. Mahito fatica ad accettare una nuova mamma e una nuova vita ma qualcosa lo distrae dal dolore. Un airone cenerino e ostinato lo tormenta e 'gli parla' conducendolo in un mondo fantastico e nascosto, dove scoprirà il mistero della vita e della sua famiglia. Tra antenati e parrocchetti, madri e matrigne, il ragazzo troverà le risposte che cerca e il futuro che merita...”

Voto della critica: ****

Roof 3 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- WISH – ore 16.15 – di Chris Buck, Fawn Veerasunthorn - con le voci di Gaia, Amadeus, Michele Riondino, Ariana DeBose, Alan Tudyk – Animazione/Avventura/Commedia - "Nella magica terra di Rosas, un'isola di pace e armonia, uomini e donne, al compimento del diciottesimo anno, affidano i loro sogni a re Magnifico, affinché li protegga e li realizzi. La diciassettenne Asha è vicina a quel momento, ma ciò che più le sta a cuore è che il suo adorato nonno possa vedere realizzato il suo sogno, nel giorno del suo centesimo compleanno. Per questo, e per la fede che ripone nella sua guida, Asha si propone come assistente del re, ma quello che scopre, una volta al suo cospetto, la lascia dubbiosa e sconvolta. Magnifico non è il mago altruista che tutti credono essere, e i sogni delle persone, con lui, non sono affatto al sicuro. Disperata, la ragazza esprime un desiderio al cielo stellato e si prepara a lottare perché la verità venga rivelata...”

Voto della critica: ***

Voto della critica: ***

Roof 4 (tel. 0184 506060)

Tripla Programmazione

Voto della critica: ***

Voto della critica: ***

- SANTOCIELO – ore 19.30 - 21.45 – di Francesco Amato - con Salvo Ficarra, Valentino Picone, Barbara Ronchi, Maria Chiara Giannetta - Commedia - "Aristide è un angelo adibito all'ufficio smistamento preghiere che sogna un trasferimento nel coro dell'Altissimo. Durante un'assemblea del consesso dei cherubini si vota se eliminare l'umanità con un diluvio universale definitivo per punirla della sua scelleratezza, o mandare sulla terra un nuovo messia come ultima possibilità prima dell'estinzione. La spunta la seconda opzione, e qualcuno dovrà scendere ad ingravidare una donna con il nuovo figlio di Dio. Aristide si dà volontario, sperando che quella sia la sua occasione di ottenere in premio l'ambita promozione al coro angelico: una volta atterrato, dovrà posare la mano sul ventre di una prescelta, e il gioco sarà fatto. Ma per una serie di equivoci finirà invece per toccare il ventre di Nicola, un vicepreside in rotta con la moglie, che si ritroverà incinto del messia. E per poter tornare in Paradiso Aristide dovrà trovare il modo di riparare il guaio commesso...”

Voto della critica: ***

Cinema Centrale (tel. 0184 506060)

- SUCCEDE ANCHE NELLE MIGLIORI FAMIGLIE – ore 15.45 - 17.15 - 19.00 - 21.00 – di Alessandro Siani - con Alessandro Siani, Cristiana Capotondi, Dino Abbrescia, Anna Galiena, Antonio Catania - Commedia - "Davide Di Rienzo è la pecora nera della sua famiglia. Laureato in medicina come suo padre, che però è un luminare, fa il volontario alla Caritas. La notizia dell'improvvisa morte del genitore lo fa riunire con il fratello e la sorella per occuparsi della madre che però sembra aver già trovato un rimpiazzo amoroso dando così vita alla tipica commedia degli equivoci...”

Voto della critica: ** Cinema Tabarin (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- C’È ANCORA DOMANI – ore 15.00 - 17.00 - 21.30 – di Paola Cortellesi - con Paola Cortellesi, Valerio Mastandrea, Romana Maggiora Vergano, Emanuela Fanelli - Drammatico - "Delia è ‘una brava donna di casa’ nella Roma del dopoguerra: tiene il suo sottoscala pulito, prepara i pasti al marito Ivano e ai tre figli, accudisce il suocero scorbutico e guadagna qualche soldo rammendando biancheria, riparando ombrelli e facendo iniezioni a domicilio. Secondo il suocero però ‘ha il difetto che risponde’, in un'epoca in cui alle donne toccava tenere la bocca ben chiusa. E Ivano ritiene sacrosanto riempirla di botte e umiliarla per ogni sua ‘mancanza’. La figlia Marcella sta per fidanzarsi con il figlio del proprietario della pasticceria del quartiere, il che le darebbe la possibilità di migliorare il suo status e allontanarsi dalla condizione arretrata in cui vive la sua famiglia, nonché da quella madre sempre in grembiule e sempre soggetta alle angherie del marito. Per fortuna fuori casa Delia ha qualche alleato: un meccanico che le vuole bene, un'amica spiritosa che la incoraggia, un soldato afroamericano che vorrebbe darle una mano. E soprattutto, ha un sogno nel cassetto, sbocciato da una lettera ricevuta a sorpresa...”

Voto della critica: ****

- UN COLPO DI FORTUNA – ore 19.15 – di Woody Allen - con Lou de Laâge, Valérie Lemercier, Melvil Poupaud, Niels Schneider, Sara Martins - Drammatico - "Jean e Fanny formano una coppia apparentemente ben assortita. Hanno un lavoro redditizio, vivono in un quartiere elegante di Parigi e sembrano innamorati come all'inizio della loro relazione. Di lui si mormora che abbia uno scheletro nell'armadio sul piano professionale. Lei invece inizia a provare un senso di colpa che si unisce alla passione che sente nascere per un compagno di liceo incontrato un giorno in modo casuale...”

Voto della critica: ***

IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

Doppia Programmazione

Voto della critica: ***

- IL RAGAZZO E L’AIRONE – ore 18.00 - 21.00 – di Hayao Miyazaki - Animazione - "La guerra del Pacifico brucia Tokyo e il mondo di Mahito, un ragazzino traumatizzato dalla morte della madre, divorata dal fuoco dei bombardieri. Due anni dopo, elaborato il lutto, suo padre lascia la città per la campagna e per la cognata, da cui adesso aspetta un figlio. Mahito fatica ad accettare una nuova mamma e una nuova vita ma qualcosa lo distrae dal dolore. Un airone cenerino e ostinato lo tormenta e 'gli parla' conducendolo in un mondo fantastico e nascosto, dove scoprirà il mistero della vita e della sua famiglia. Tra antenati e parrocchetti, madri e matrigne, il ragazzo troverà le risposte che cerca e il futuro che merita...”

Voto della critica: ****

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

Doppia Programmazione

Voto della critica: ***

Voto della critica: ***

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

Doppia Programmazione

Voto della critica: ***

- SUCCEDE ANCHE NELLE MIGLIORI FAMIGLIE – ore 18.15 – di Alessandro Siani - con Alessandro Siani, Cristiana Capotondi, Dino Abbrescia, Anna Galiena, Antonio Catania - Commedia - "Davide Di Rienzo è la pecora nera della sua famiglia. Laureato in medicina come suo padre, che però è un luminare, fa il volontario alla Caritas. La notizia dell'improvvisa morte del genitore lo fa riunire con il fratello e la sorella per occuparsi della madre che però sembra aver già trovato un rimpiazzo amoroso dando così vita alla tipica commedia degli equivoci...”

Voto della critica: **

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

Tripla Programmazione

Voto della critica: ***

- ONE LIFE – ore 18.00 – di James Hawes - con Anthony Hopkins, Helena Bonham Carter, Johnny Flynn, Jonathan Pryce, Lena Olin - Drammatico - "1938. Vigilia della Seconda Guerra Mondiale, Nicholas Winton, londinese, 29 anni, agente di borsa, avvertendo la minaccia dell'invasione della Germania di Hitler organizza un piano di salvataggio, noto come ‘Operazione Kindertransport’ per centinaia di bambini, molti di religione ebraica, prima dell'inizio del conflitto. Grazie a Martin Blake, che gli aveva chiesto di andare a Praga per aiutarlo a coordinare le operazioni del Comitato Britannico per i rifugiati della Cecoslovacchia e altre figure centrali come Doreen Warriner e di sua madre Babette che intanto collaborava da Londra, Winton riesce a far partire otto treni con a bordo centinaia di bambini che raggiungono la Gran Bretagna dove vengono ospitati da famiglie affidatarie. Ne era previsto un nono, ma il giorno in cui doveva partire, il 1° settembre 1939, Hitler ha invaso la Polonia e i confini in Europa sono stati chiusi. Nella seconda metà degli anni '80, l'impegno di Winton viene finalmente riconosciuto pubblicamente quando ha avuto l'occasione di incontrare quei bambini ormai adulti nel corso della trasmissione della BBC That's Life!. Alla fine ne ha salvati 669 dai campi di concentramento e verrà denominato come lo ‘Schindler britannico’...”

Voto della critica: ****

Voto della critica: ***



BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

Doppia Programmazione

Voto della critica: ***

Voto della critica: ****

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

Doppia Programmazione

Voto della critica: ***

- C’È ANCORA DOMANI – ore 18.30 - 21.00 – di Paola Cortellesi - con Paola Cortellesi, Valerio Mastandrea, Romana Maggiora Vergano, Emanuela Fanelli - Drammatico - "Delia è ‘una brava donna di casa’ nella Roma del dopoguerra: tiene il suo sottoscala pulito, prepara i pasti al marito Ivano e ai tre figli, accudisce il suocero scorbutico e guadagna qualche soldo rammendando biancheria, riparando ombrelli e facendo iniezioni a domicilio. Secondo il suocero però ‘ha il difetto che risponde’, in un'epoca in cui alle donne toccava tenere la bocca ben chiusa. E Ivano ritiene sacrosanto riempirla di botte e umiliarla per ogni sua ‘mancanza’. La figlia Marcella sta per fidanzarsi con il figlio del proprietario della pasticceria del quartiere, il che le darebbe la possibilità di migliorare il suo status e allontanarsi dalla condizione arretrata in cui vive la sua famiglia, nonché da quella madre sempre in grembiule e sempre soggetta alle angherie del marito. Per fortuna fuori casa Delia ha qualche alleato: un meccanico che le vuole bene, un'amica spiritosa che la incoraggia, un soldato afroamericano che vorrebbe darle una mano. E soprattutto, ha un sogno nel cassetto, sbocciato da una lettera ricevuta a sorpresa...”

Voto della critica: ****

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

- SUCCEDE ANCHE NELLE MIGLIORI FAMIGLIE – ore 16.30 - 18.30 - 21.00 – di Alessandro Siani - con Alessandro Siani, Cristiana Capotondi, Dino Abbrescia, Anna Galiena, Antonio Catania - Commedia - "Davide Di Rienzo è la pecora nera della sua famiglia. Laureato in medicina come suo padre, che però è un luminare, fa il volontario alla Caritas. La notizia dell'improvvisa morte del genitore lo fa riunire con il fratello e la sorella per occuparsi della madre che però sembra aver già trovato un rimpiazzo amoroso dando così vita alla tipica commedia degli equivoci...”

Voto della critica: **





Legenda - Giudizi della critica film in da

1* stelletta (mediocre) a 5***** stellette (capolavoro)

Trame film tratte da www.mymovies.it