Sanremo: domani arriva la 'Befana' dei Vigili del Fuoco e domenica c'è anche 'Pompieropoli'

L’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale, costituita da Vigili del Fuoco in congedo ma anche effettivi e simpatizzanti, ha organizzato per domenica prossima a Sanremo, l’appuntamento con ‘Pompieropoli’.

Si svolgerà, dalle 15 alle 17.30, alla caserma di via San Francesco. Al termine del percorso di gioco ed apprendimento verrà rilasciato un diplomino di ‘Giovane Pompiere’ a tutti i partecipanti. L’associazione trova nel suo statuto costitutivo, tra le mission, la disseminazione della cultura della sicurezza.

“Diffondere la sicurezza – evidenziano dall’associazione - inizia con il dialogo verso la platea dei più piccoli e, proprio per questo, abbiamo da tempo pensato a ‘Pompieropoli’, una manifestazione ludica che permette ai bimbi di ogni età di immedesimarsi in un vero e proprio vigile del fuoco, eseguendo un percorso ‘accidentato’ che prevede la discesa dal castello, l’attraverso di due travi di equilibrio e di un tunnel fino a raggiungere una casetta ‘incendiata’ sulla quale si cimenteranno nello spegnimento simulato con una vera e propria lancia ad acqua”.

Tutte le tappe, ovviamente, vedono i bambini affiancati da tutor dell’associazione che, seguendoli nel percorso, illustreranno tutte le procedure, i rischi connessi e le buone pratiche, garantendo lo svolgimento di un ‘gioco’ in totale sicurezza. “Si può apprendere anche giocando – termina l’associazione - perché è essenziale comprendere che vivere, lavorare, e gestire la sicurezza non deve essere vista come qualcosa di pesante e noioso”.

Domani, invece, per la Befana alle 14.30 è previsto il passaggio da piazza Colombo sul tetto della camionetta, sostenuta da 2 pompieri perché… stanca del lungo viaggio. “Avendo avuto problemi con la scopa – dicono simpaticamente i Vigili del Fuoco matuziani - la trasportiamo a distribuire caramelle per le vie della città”.