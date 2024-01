Sanremo: investe un pedone in via Martiri, strappa la targa e abbandona lo scooter, è caccia all'uomo

Nottata tutto sommato tranquilla, quella trascorsa a Sanremo per il Capodanno 2024. Non si sono registrati gravi episodi, tranne uno in via Martiri della Libertà.

Era l’una di questa notte, quando un uomo a bordo di uno scooter ha investito un anziano, facendolo finire sull’asfalto. L’investitore ha abbandonato lo scooter, non prima di avergli strappato la targa.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato e della Polizia Locale, oltre ai Carabinieri. Presenti sul posto anche i medici del 118 e un’ambulanza di Sanremo Soccorso. Ora gli agenti risaliranno al proprietario del mezzo, che verrà ovviamente denunciato per omissione di soccorso.

In città gli agenti della Polizia Locale hanno provveduto alla rimozione di 44 auto, parcheggiate in divieto.