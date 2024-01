Notte relativamente tranquilla, quella di Capodanno appena trascorsa in provincia di Imperia.

Diversi gli interventi dei vigili del fuoco, che hanno operato per piccoli incendi, la maggior parte dei quali provocati dai classici ‘botti’.

L’intervento più importante a Mendatica, in Valle Arroscia, per il forno di una casa privata che ha preso fuoco. I pompieri sono intervenuti in nottata per metterlo in sicurezza.