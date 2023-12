Polisportiva Vallecrosia Academy, la squadra femminile vince in trasferta e vola in finale (Foto)

Vittoria in trasferta per le ragazze della Polisportiva Vallecrosia Academy. Mercoledì 20 dicembre la squadra femminile è, infatti, scesa in campo per affrontate la Futsal Club Genova nella partita di ritorno valevole per le semifinali della Coppa Italia di calcio a 5.

Le atlete della Polisportiva Vallecrosia Academy hanno giocato sul campo Canevari di Genova vincendo, con un risultato finale di 7-8, grazie ai goal realizzati da Cerato (3), Fama' (2), Sagazio e Tedesco (2). Le ragazze di mister Ivan Busacca si aggiudicano così il passaggio alla finale.

“Sono felice perché le ragazze sono state bravissime e hanno conquistato questa finale meritatamente" - commenta il tecnico Ivan Busacca - "Sapevamo che la partita non sarebbe stata semplice da affrontare perché il terreno di gioco era particolare e una novità per noi ma abbiamo ottenuto una buona prestazione con ottime giocate, siamo andati subito in vantaggio e abbiamo messo al sicuro il risultato per il passaggio in finale. Nei due tempi di gioco abbiamo dominato saldamente, commettendo, però, qualche errore nei goal subiti, dovuti ad un calo di concentrazione, ma lavoreremo per migliorare anche questo aspetto. Faccio i complimenti alle ragazze per questa nostra vittoria”.

"Vi aspettiamo il 7 gennaio 2024 al Palasport di Quiliano alle 14.30 per osservare le nostre ragazze impegnate nella finale di Coppa Italia contro Città Giardino Marassi" - fa sapere Busacca.