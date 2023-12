Sanremo: secondo concertino pomeridiano in piazza Borea d’Olmo,allo ‘Swing Corner’ da Vicenza il Solar Storm Quintet

Dopo l’ottimo esordio di venerdì scorso con i sanremesi “Good Mood Intha Mood”, la rassegna “Swing Corner of Christmas” ideata e diretta da Freddy Colt giunge al secondo appuntamento.

Domani alle 16,30 si terrà il secondo concerto in cui sarà possibile ascoltare una formazione inedita per la Riviera: il “Solar Storm Quintet” un progetto nato dall’incontro tra alcuni giovani musicisti jazz usciti dal Dipartimento jazz del Conservatorio musicale di Vicenza e il sassofonista sanremese Andrea De Martini. Il quartetto veneto ha già alle spalle seminari con importanti musicisti tra cui Tom Harrell, Jeremy Pelt, Stefano Bagnoli, Bebo Ferra, Aaron Parks, oltre a concerti in Festival e rassegne in tutta Italia e un cd appena pubblicato.

La peculiarità dei Solar Storm rispetto a molti altri in circolazione è la presenza del vibrafono. Non è usuale poter assistere ad un concerto jazz caratterizzato da uno strumento di tale calore e originalità. Il repertorio scava alla ricerca di quei brani e melodie che ben si prestano alla sonorità del vibrafono, non limitandosi all’ambito jazz, ma attingendo anche al mondo delle colonne sonore dei grandi film e telefilm, alla bossa nova, alla canzone italiana, al pop stesso.

In piazza Borea d’Olmo suoneranno Dario Ponara al vibrafono, Michele Zanasi alla chitarra, Francesco Mascolo alla batteria insieme al basso di Marco Bottini e al sax di Andrea De Martini. Il concerto conclusivo è previsto per venerdì 5 gennaio, spostandosi verso il jazz “manouche” dei savonesi “Gipsy Friends”.

Lo Swing Corner è organizzato dal Centro Stan Kenton con il sostegno dell’Assessorato al Turismo del Comune di Sanremo, e il patrocinio della Fondazione Lelio Luttazzi di Roma e del Sultanato dello Swing. I concerti sono poi trasmessi in differita su “Radio Il Discobolo”, web radio del Museo Virtuale del Disco e dello Spettacolo.