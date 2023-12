Confartigianato e Coldiretti consegnano ai Vescovi statuina per il presepe simbolo della cultura artigiana e del lavoro

Come da tradizione, anche quest’anno la Confartigianato e la Coldiretti hanno incontrato i vescovi delle Diocesi di Ventimiglia-Sanremo Antonio Suetta e di Imperia-Albenga Guglielmo Borghetti e donato una statuina per il presepe. La statuina, realizzata dal Maestro presepista Claudio Riso, raffigura un giovane apprendista vasaio intento a lavorare al tornio, attentamente guidato ed istruito dal suo maestro.

Presenti agli incontri per la Confartigianato il presidente Donatella Vivaldi ed il Segretario Barbara Biale, e per la Coldiretti il Direttore Domenico Pautasso.

“La statuina rappresenta il cuore della cultura artigiana e il lavoro in generale – ha detto il Presidente di Confartigianato Imperia Donatella Vivaldi - La figura del giovane con la sua concentrazione vuole simboleggiare le opportunità di realizzazione personale che il ‘saper fare’ può garantire per il futuro”. “La figura del Maestro rappresenta al contempo la custodia delle competenze e la responsabilità di guidare le giovani generazioni sulla strada dell’eccellenza italiana, del made in Italy, della valorizzazione del territorio e delle comunità” ha aggiunto il Segretario di Confartigianato Imperia Barbara Biale.

“Il mondo agricolo e dell'agroalimentare e il mondo dell'artigianato con i suoi prodotti rappresentano l'eccellenza del made in italy nel mondo - ha dichiarato il Direttore di Coldiretti Imperia Domenico Pautasso - Sempre di più abbiamo bisogno di creare quelle sinergie tra il mondo della produzione e il mondo della trasformazione per arginare un sistema che tende ad omologare ogni cosa impostazione questa che non fa parte della nostra storia e della nostra cultura”.