Tiro con l'Arco: con 3 arciere l'Archery Club Ventimiglia alla 16a Coupe de SAS le Prince Albert de Monaco

Alla XVIme Coupe de SAS le Prince Albert de Monaco. 2X18 domenica scorsa, 17 dicembre 2023, con 24 paglioni, l'Archery Club Ventimiglia era presente con 3 Arciere, ecco i risultati:

Arco Olimpico Giovanissime Femminile:

1° Ludovica Maccario

Arco Olimpico Ragazze Femminile:

4° Margherita Maccario a solo pochi punti dalla terza

Arco Compound Allieve Femminile:

1° Giulia Aloi

Le ragazze erano accompagnate dall'istruttrice Laura Lorenzi.

"Anche nel principato di monaco l'Archery Club Ventimiglia è riuscita a guadagnarsi i risultati prestigiosi, ma è stato ancora più importante poter far maturare un'esperienza sportiva alle giovani arciere che non smettono di regalare soddisfazioni e emozioni.

Diversi anni fa, si identificava il tiro con l'arco come disciplina soltanto tecnica senza componente fisico. Nel tempo, questa considerazione si è evoluta fino ad arrivare ad oggi ad identificare il tiro con l'arco come una disciplina nella quale tre elementi hanno una interdipendenza quasi 'circolare' ove la preparazione fisica è necessaria per poter gestire positivamente tecnica del tiro e dove l'aspetto mentale è determinante per coordinare e gestire fisico e tecnica. Prossimo appuntamento il 5/6 Gennaio 2024 a San Bartolomeo al mare".