Tennis Tavolo: grande vittoria in C2 del GSTT Vallecrosia sul T.T. Club La Spezia

La squadra dei due Marani e di Arturo Bellan si è imposta sul T.T. Club La Spezia A.S.D. per 4/3 alla fine del girone di andata della C2 Regione Ligure, il GSTT Vallecrosia ha riportato una bellissima vittoria su una formazione ostica ed esperta come quella del La Spezia. I due giovani Marani Matteo e Arturo Bellan si sono comportati bene insieme al veterano Marani David.

Ora ci sarà la sosta delle feste natalizie e si riprenderà il campionato il 21 Gennaio 2024 con la partita in casa, a Vallecrosia, con T.T. Athletic Club A.D., altra squadra genovese.

Per quanto riguarda la D1 regione Liguria il Vallecrosia ha perso in casa con il A.S.D. T.T. Arma di Taggia per 4/3 per i taggiaschi che li raggiungono a otto punti in testa alla classifica, anche per loro si rinizierà con la squadra del T.T. Don Bosco Varazze A.S.D. Piro Piro Cogo, il 20 gennaio 2024 a Varazze.

Nel complesso le due squadre vallecrosine si stanno comportando molto bene nei campionati regionali a squadre facendo presagire un possibile grande exploit.