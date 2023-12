Taggia, consigliere Federico: "No all'aumento dell'Imu, ecco il 'regalo' di Natale dell'amministrazione"

Aumenti dell’Imu in vista per i cittadini di Taggia, ma il consigliere comunale Giuseppe Federico non ci sta e si schiera apertamente contro questo rincaro delle tasse, definendolo ironicamente un ‘regalo di Natale’ ai cittadini.

“Il ‘regalo di Natale’ che sta facendo imbestialire tantissimi cittadini - esclama il consigliere Federico - sta prendendo forma. È il pacco confezionato qualche mese fa dall’amministrazione comunale, quando ha votato l’aumento dell’Imu sui canoni di locazione agevolati e su negozi, magazzini e altre proprietà. Noi, dalla minoranza, abbiamo fatto il possibile per proporre soluzioni alternative, che potessero evitare questi ed altri aumenti di imposte e tasse, ma ci è stato detto che non si poteva più rimandare, era l’unica ed estrema possibilità per dare ossigeno al bilancio del Comune”.

Federico spiega nel dettaglio a quanto ammonterebbero i ricavi totali portati del suddetto aumento dell’Imu, soldi che finirebbero per rimpinguare le casse del Comune: “Questo aumento delle imposte, avrebbe assicurato incassi per circa 260.000 euro. Liquidità che, invece, secondo le nostre indicazioni, sarebbero dovute essere ricercate altrove, non nelle tasche dei cittadini! Resta il fatto che - conclude Federico - il 16 dicembre prossimo, dal commercialista, in banca o alla posta, quando si dovrà mettere mano al portafoglio, sarà senza dubbio una splendida giornata per tanti cari concittadini”.