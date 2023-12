Quando parliamo del servizio NCC per tour guidati parliamo di un servizio ormai che può definirsi una sicurezza nel mondo dei trasporti e parliamo di un servizio affidabile che molte persone potrebbero sfruttare per tanti motivi diversi tra loro.

Infatti, ci sono quelle persone che potrebbero sfruttare questo servizio per visitare alcune città del nostro Paese se per esempio arrivano dall'estero e pensiamo a quando vengono i turisti per visitare le città d'arte dove ci sono molte cose da vedere e quando il tempo è poco avere un autista che ci accompagna appunto a fare un tour guidato non solo all'interno di una stessa città, ma in varie città vicine può fare la differenza.

Quindi per esempio ci potrebbe essere un gruppo di amici che viene dalla Spagna in Italia perché vuole visitare la Toscana e quindi vorrà visitare varie città e avere un servizio di noleggio con conducente significa avere un autista che potrà accompagnare non solo a Firenze nelle varie tappe, per esempio potrà fare anche tappa a Siena o a Pisa, oppure a fare tappa nel Chianti per fare un tour e visitare le varie cantine e poter assaggiare dei vini succulenti.

Qui abbiamo fatto solo un esempio come dicevamo perché le possibilità sono tante nell'ambito turistico, così come sono tante anche per le persone che si spostano per motivi di affari e quindi hanno un'agenda fitta di impegni e avere un servizio del genere significa per esempio non arrivare in ritardo e soprattutto significa poter fare una bella figura.

Questo perché avrà nella possibilità di spostarsi con degli autisti molto eleganti e professionali oltre che disponibili umanamente che le accompagneranno in questi appuntamenti di business con delle macchine eleganti e quindi delle berline, o addirittura delle limousine e come tutti sappiamo in certi contesti l’immagine che diamo all’esterno fa la differenza.

Mentre tornando a parlare di tour guidati è chiaro che avendo un professionista al nostro fianco che ci supporta in tutte le varie tappe significa avere la possibilità di visitare più luoghi di quello che avremmo fatto se ci fossimo spostati per esempio con i mezzi pubblici.

Se dobbiamo fare un tour guidato nell'altra stagione è meglio prenotare in anticipo un servizio di noleggio con conducente

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte se ci stiamo organizzando un tour guidato nell'alta stagione e quindi parliamo da aprile a ottobre ormae è fondamentale perché altrimenti rischiamo o di non trovare quello che vogliamo o anche se lo troviamo di dover essere costretti a spendere molti soldi.

Anche perché teniamo presente che una persona quando viaggia per un tour guidato ha anche altre spese che possono essere abbastanza alte e parliamo delle spese per mangiare e soprattutto parliamo delle spese per l'albergo oltre che costo dei biglietti dell’aereo e quindi bisogna saper suddividere il budget che abbiamo a disposizione tra tutte le voci di spesa per non andare in difficoltà.