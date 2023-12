Festa dei passaggi di grado e il Judo family day al Tsukuri judo Ventimiglia (foto)

Come ogni anno la festa dei passaggi di grado e il judo family day. Sabato 9 dicembre si è svolta presso la sede di Tsukuri Judo la consueta festa dove i protagonisti sono stati anche i genitori che per una lezione di 3 ore hanno provato tutto ciò che fanno i loro figli con esercizi tecnici e preparazione fisica. Durante l'evento il M. Cristian Di Franco ha fatto una dimostrazione di judo inerente ai kata alla tecnica e sui fondamentali, altra parte dell'esibizione dedicata alla difesa personale e alla prevenzione. Ospiti dell'evento l'amministrazione comunale con il primo cittadino Flavio Di Muro gli assessori Serena Calcopietro e Adriano catalano accompagnati dall'amico e judoka Gianluca Baxa a questa importante delegazione è stata consegnata dal presidente Emanuela Scarfò una targa al merito per l'importante lavoro che stanno svolgendo a Ventimiglia soprattutto in campo sportivo mostrandosi sempre presenti e disponibili per tutte le associazioni sportive e culturali.

La giornata si è conclusa con un ricco buffet e un brindisi a tutti gli atleti che hanno superato gli esami conquistando le tanto ambite cinture. "Sono molto felice - dichiara il M. Di Franco -, abbiamo una grande risposta dai nostri concittadini che ci affidano i loro figli per una crescita sportiva ma soprattutto per aiutarli nell'educazione e nel confrontarsi con gli altri in modo sano. Oggi viviamo in un'epoca troppo virtual social e troppo poco a contatto reale con gli altri e lo sport insegna soprattutto a confrontarsi in maniera sana e pulita aggiungendo tasselli importanti per la crescita di ogni individuo. Adesso saremo impegnati con l'ultima competizione prima della pausa natalizia e poi si ripartirà a gennaio con importanti novità".