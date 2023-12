Calcio, Promozione: scialbo 0-0 fra Ventimiglia e Finale Ligure in una gara avara di emozioni

Il Ventimiglia si commiata dal proprio pubblico per quest'anno con un risultato deludente non riuscendosi ad esprimere al meglio in una gara alla portata delle loro possibilità. La squadra ospite, al contrario ha fronteggiato bene i locali difettando comunque anche loro in fase conclusiva.



Alla fine, il pareggio è il risultato più giusto fra due squadre intenzionate a muovere la classifica e tenersi a distanza dalle zone basse. I frontalieri, da subito provavano a rendersi pericolosi nell'area finalese quando una punizione di Ala in area veniva deviata di testa da Cassini che però spediva alto. Al 25', sempre su punizione, ci provava Sparma il cui tiro aggirava la barriera ma non sorprendeva il portiere Mondino che respingeva a fil di palo. Dalla parte opposta, Renda da buona posizione colpiva male la sfera calciando sul fondo. Al 28' da un calcio d'angolo battuto da Ala, Sparma di testa sfiorava il palo lontano. Al 33', la replica ospite con Renda che stavolta impegnava il portiere Scognamiglio che respingeva in corner. In apertura di ripresa, una iniziativa di Cassini si concludeva con la respinta del portiere. Il solito Renda, nel Finale, stavolta su punizione metteva poco alto l'incrocio dei pali. Al 21', il Ventimiglia rimaneva in dieci per l'espulsione diretta di Latella il quale sotto gli occhi dell'arbitro, commetteva un fallo gravoso da espulsione. Poi, al 25 'Renda, sicuramente il migliore in campo oggi, creava scompiglio nell'area ventimigliese calciando sul portiere che a sua volta non tratteneva la palla ma che faceva comunque sfumare l'occasione. Al 40' su un cross in area, Cassini, forse spinto alle spalle da un avversario,cadeva in area; l'arbitro faceva proseguire l'azione non intervenendo.



Queste le formazioni delle due squadre.



VENTIMIGLIA: Scognamiglio, Arena, Oliveri, Peirano, Addiego, Ierace, Ala, Cassini, Latella, Sparma, Schittzer. Allenatore: Massullo. Sono subentrati: Xhamo Alessandro, Bertone, Rea, Gambacorta.



FINALE LIGURE: Mondino, Caligaris, Chiarlone, Pastorino, Arzarello, Brollo Vittorio, Dagnino, Belvedere, Simigliani, Renda, Zeggio. Allenatore: Biolzi. Sono subentrati: Brollo Gabriele e Trevisano.

Terna arbitrale proveniente dalla Sezione di Albenga. Arbitro: Eusebiu Ciprian Cazacu; assistenti, Vittorio Semini e Matteo Pecchioni.