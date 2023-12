Sanremo: inaugurata a ‘Villa Zirio’ la nuova sede musicale di tre associazioni cittadine (foto)

Oggi pomeriggio con la partecipazione di oltre un centinaio di persone si è svolta alla presenza del Sindaco Alberto Biancheri, dell'Assessore alla Cultura Silvana Ormea, degli Assessori Massimo Donzella e Massimo Rossano, l'inaugurazione della nuova sede musicale della Giovane Orchestra 'Note Libere', della 'Scuola di Musica' e del 'Corpo Bandistico Città di Sanremo'.

Grande soddisfazione del Sindaco Alberto Biancheri e dell'Assessore Silvana Ormea per essere riusciti grazie a tutta la giunta e ai dirigenti dell'amministrazione a trovare il posto ideale per ospitare le tre associazioni musicali. Per l'occasione è stato anche organizzato un piccolo concerto natalizio in onore agli amministratori della Città e di tutte le persone e associazioni intervenute.

(foto e videocronaca di Roberto Pecchinino)